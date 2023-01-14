«Происходят климатические воздействия». Какой будет погода в Украине на Крещение — прогноз 14 января, 06:08 Погода на Крещение — последние новости (Фото:unsplash/George Hiles)

По старому стилю праздник Крещения отмечают 19 января. Рассказываем, какая будет погода в Украине.

Согласно прогнозу Gismeteo, традиционных морозов в этом году ждать не стоит. В большинстве областей ожидается облачная погода, иногда с прояснениями и с плюсовой температурой. Теплее всего будет в Крыму, Херсоне +13 градусов. Также там пройдут дожди.

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Ориентировочный прогноз на Крещение после 14 января в большинстве регионов - плюсовая температура. Для северных областей в дневные часы прогнозируют 0…+5, а во вторую половину следующей недели дневные максимумы могут быть +6…+8 тепла. Речь идет о северных регионах — Киевской, Житомирской, а также и западных, и центральных.

В южных областях на Крещение днем может быть и до +10 градусов тепла. На востоке тоже будут « плюсовые» температуры, хотя поменьше — до +2…+5 тепла. Ночью морозы останутся в восточных областях - будет не сильный мороз -1...-4, а в дневные часы около нуля в конце этой недели.

Тенденция по осадкам наблюдается такой, что их, скорее всего, не будет по всей территории страны. Однако в северные и западные области может поступить атмосферный фронт с запада, который может принести осадки в виде дождя или мокрого снега.

Также синоптикиня Наталья Диденко прокомментировала , что по традиции на Крещение должны быть морозы: «Я бы не советовала привязываться к таким фольклорным стереотипным приметам. Потому что 50 лет назад было иначе, 100 лет назад – еще иначе, сейчас – иначе происходят климатические воздействия. Поэтому говорить, что 19 января… Это абсолютно классический стереотип, который принадлежит к народным приметам, к песням, к медийным заголовкам. Поэтому все же мне кажется, что лучше прислушаться к специалистам и к профессиональным прогнозам погоды».

Напомним, ранее NV рассказывал, как долго продлится потепление в Украине и когда ударят следующие морозы.