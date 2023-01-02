Погода на старое Рождество. Представитель Гидрометцентра о том, ждать ли температурных аномалий на праздники и до конца месяца 2 января, 18:20 Эксклюзив NV В первый день года Укргидрометцентр зафиксировал температурные рекорды — начало января необычно теплое, но вскоре в Украину придут прохладные воздушные массы (Фото:Aleksandr Gusev / SOPA Images via Reuters)

Наталья Птуха, синоптик украинского Укргидрометцентра, рассказала, какой будет погода в течение ближайшей недели и до конца января.



Какая будет погода до конца недели, по вашим данным? Каким будет Рождество для тех, кто празднует его 7 января?

Действительно, погода на этой неделе достаточно контрастная, потому что мы начали с температурных рекордов. В большинстве областей страны многие метеостанции у нас зафиксировали 1 января температурные рекорды за всю историю метеорологических наблюдений. Сегодня температура также гораздо выше климатической нормы, как для этого времени. По подсчетам нашей центральной геофизической обсерватории, такая погода присуща середине апреля. Но в природе в погоде все в балансе – если сейчас тепло, то впоследствии может поступить прохладная воздушная масса.

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3 и 4 января еще без осадков с плюсовыми температурными значениями как в дневные, так и в ночные часы. Ночью ожидается 0…+8 градусов, а днем +6…+12. То есть будет сохраняться такая комфортная погода, если не считать того, что речь идет о зимнем месяце.

5 января будет наблюдаться смена синоптической ситуации – к нам поступит циклон с северо-запада, и он принесет осадки. Сначала в большинстве областей они будут ночью в виде мокрого снега, а днем в четверг [5 января] все же в виде дождя — еще будут плюсовые значения температуры, хотя и значительно ниже. Речь идет о западных, северных, частично центральных регионах и Харьковской области. На остальной территории пока еще будет без существенных осадков.