До +17. Синоптик прогнозирует резкое похолодание в Украине в конце недели 4 июня, 07:08 Цей матеріал також доступний українською В воскресенье, 5 июня, дождливая погода будет почти повсюду (Фото:pexels/Ashley Brewer)

Наталка Диденко рассказала, какой будет суббота и воскресенье на этой неделе. Во многих областях прогнозируют стремительное похолодание.

В субботу, 4 июня, погода будет оставаться теплой и комфортной, дневная температура воздуха составит около +24…+28 °C. В южных и восточных областях еще жарче: +25…+31 °C. Осадки возможны в западных областях, иногда с грозой.

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В воскресенье, 5 июня, ожидают дождь, кроме восточных регионов и части Юга. Температура воздуха снизится до +17…+22°C. На Юге и Востоке пока тепло: +25…+32 °C.

В столице прогнозируют теплую субботу +23 °C, а в воскресенье предупреждают о резком похолодании до +17…+19 °C днем. Атмосферное давление снизится, в городе ожидается облачная погода с осадками и грозой.

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