В Украине потеплеет. Летняя жара вернется в большинство областей страны, однако стоит опасаться штормового ветра 13 июля, 16:03 Синоптики прогнозируют минимум осадков и высокую температуру в большинстве регионов (Фото:pexels/K Zoltan)

Внезапное, почти осеннее похолодание в Украине так же резко сменится потеплением и летней погодой. В некоторых областях ожидают температуру до +30 °C.

Кратковременное похолодание уже в четверг, 14 июля, сменится привычной летней погодой. Синоптики прогнозируют минимум осадков и высокую температуру в большинстве регионов. Наталка Диденко сообщает, что средняя температура воздуха в Украине составит около +22…+28 °C. Несколько прохладнее будет в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Луганской областях: +19…+22 °C.

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На Закарпатье и в Одесской области синоптик прогнозирует жару, днем термометр покажет здесь +30 °C.

Потеплеет также и в столице — киевлян ожидает температура до +24 °C, штормовой ветер сменится умеренным, а небо прояснится. Возможны небольшие кратковременные осадки.

Незначительное влияние циклона сохранится еще в северных и северо-восточных регионах, тут в течение дня могут продолжаться кратковременные осадки и даже грозы. Жителям западных областей стоит быть осторожными — ветер по прежнему сильный и может достигать 15−20 м/с.

Фото: Укргідрометцентр

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