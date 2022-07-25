От +13 до +35. Синоптики прогнозируют в Украине резкое похолодание, которое сменится жарой 25 июля, 18:37 Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры (Фото:pexels/Jonathan Petersson)

Перепад температуры коснется не всей территории страны, однако в некоторых регионах он будет значительным.

Ближайшие две недели будут достаточно нестабильными по температурным показателям, синоптики прогнозируют резкое снижение температуры, следом за которым ожидается возвращение жары. Кроме того, жителей Украины ждут дождливые дни и грозы.

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Львов

1 августа во Львове температура упадет до рекордных +14 °C днем и +13 °C в ночное время. Ожидают сильную облачность и обильные осадки. Однако, уже на следующий день станет заметно теплее, а в субботу, 6 августа, температура вырастет до +33 °C при отсутствии дождя.

Фото: gismeteo.ua

Киев

В Киеве минимальную температуру ожидают в среду, 3 августа, когда дневные показатели достигнут +22 °C, а ночные всего лишь +15 °C. В этот день ожидается дождь и ветреная погода, а уже в четверг погода будет ясной и тихой. В воскресенье, 7 августа столбик термометра поднимется до +35 °C днем и +19 °C ночью.

Фото: gismeteo.ua

Харьков

В Харькове похолодание также прогнозируют в среду, 3 августа, до +19 °C днем и +15 °C ночью, также обещают сильный дождь и ветер. 7 августа температура поднимется до +31 °C днем и +19 °C в ночное время.

Фото: gismeteo.ua

Одесса

Одессу резкие перепады не затронут, в течение двух недель минимальная температура воздуха составит +28 °C днем и +20 °C ночью. Во вторник, 2 августа, возможен дождь с грозой.

Фото: gismeteo.ua

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