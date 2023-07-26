Сорваны крыши, перевернуты автомобили. Ряд областей Украины охватила непогода — фото 26 июля, 11:36 Последствия непогоды в Тернопольской области (Фото:https://t.me/ternopilskaODA)

В ряде областей Украины в результате непогоды были повреждены линии электропередач, сорваны крыши с частных домов.

ГСЧС в Хмельницкой области сообщило в Facebook, что вечером, 25 июля, на территории Каменец-Подольского района прошел сильный ураган, сопровождавшийся мощным ветром, градом и ливнем.

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Больше всего разрушений в результате неблагоприятных погодных условий понесли населенные пункты Закупненской и Чемеровецкой территориальных общин.

Поваленные деревья препятствовали движению автотранспорта по дорогам, повреждены линии электропередач, сорваны крыши с частных домов, садиков, школ и гимназий.

Фото: www.facebook.com/DSNSKHM

Фото: www.facebook.com/DSNSKHM

Фото: www.facebook.com/DSNSKHM

В Тернопольской области из-за града и сильных порывов ветра зафиксированы разрушения кровель жилых домов, оборванные линии электропередач, падение деревьев на проезжие части, повреждения автомобилей, сообщил председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш в Telegram во вторник, 25 июля.

ГСЧС сообщила, что на территории Винницкой области продолжает бушевать непогода. В результате шквального ветра, на частные жилые дома и заборы попадали деревья.

Фото: www.facebook.com/dsnsvin

Фото: www.facebook.com/dsnsvin

Фото: www.facebook.com/dsnsvin