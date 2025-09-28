Дожди, но не везде. Какой будет погода в Украине в начале недели

После прохладных и преимущественно сухих выходных в понедельник в большинстве регионов Украины будет дождливо.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в начале недели атмосферный фронт принесет дожди в западные, северные, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую области, а днем — и на юго-восток. На остальной территории осадков не ожидаются. Температура днем будет достигать +8…+13 °C, в южной части страны — до +19 °C.

Какая погода в Украине будет в понедельник 29 сентября

В западных областях облачно с прояснениями, дождь. Ночная температура воздуха +8°…+6 °C, дневная +9°…+13 °C.

В северных областях облачно с прояснениями, дождь. Ночная температура воздуха +8°…+6 °C, дневная +9°…+13 °C.

В центральных областях частично облачность с прояснениями, дождь, в нескольких регионах — переменная облачность без осадков ( Кировоградская, Днепропетровская). Ночная температура воздуха +8°…+6 °C, дневная +13°…+17 °C.

В южных областях облачно с прояснениями, дождь. Ночная температура воздуха +10°…+6 °C, дневная +15°…+18 °C.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +9°…+6 °C, дневная +14°…+17 °C.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь. Ночная температура воздуха +8°…+6 °C, дневная +15°…+17 °C.