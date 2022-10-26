Теплая «ламповая» осень. Ведущий синоптик дал НВ прогноз на ноябрь

26 октября, 14:16
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В первой декаде ноября будет достаточно теплая погода без дождей (Фото:Ivan Nesterov / Alamy via Reuters)

В первой декаде ноября будет достаточно теплая погода без дождей (Фото:Ivan Nesterov / Alamy via Reuters)

Автор: Светлана Угнива

Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, уверен, что ноябрь будет теплее, чем обычно.

Ноябрь ожидается на 1,5−2 градуса теплее, чем это бывает обычно. А осадки будут в пределах нормы. Об этом НВ рассказал Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

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Сейчас достаточно тепло, и с 27 октября по 7 ноября будет малооблачная, солнечная погода, — для этого времени года достаточно теплая: +10…+15 градусов днем и +3…+8 ночью. Минусовых температур на большей части территории, кроме Карпат, Билык не прогнозирует.

С запада сейчас идет поле повышенного давления и несет прекращение дождей. 26 октября на левобережной части Украины они еще пройдут, а с 27-го в Украине, кроме северо-востока (где еще будут небольшие осадки), установится преимущественно сухая и более-менее малооблачная погода. «Очередное бабье лето», — объясняет Билык. Ощутимых похолоданий пока не ожидается.

Снега по стране стоит ожидать в середине декабря. В ноябре первый снег бывает, но он непродолжительный и неустойчивый. По крайней мере, в первой декаде последнего месяца осени его не будет, а будет тепло и без осадков.

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Теги:   Укргидрометцентр Дождь Солнце Снег Тепло Температура воздуха Погода

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