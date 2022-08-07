Дожди, грозы и экстремальная жара. Какая будет погода в Украине в начале следующей недели

7 августа, 17:16
В начале недели в большинстве регионов погода будет преимущественно сухой (Фото:NikolayFrolochkin / Pixabay)

В начале недели в большинстве регионов погода будет преимущественно сухой (Фото:NikolayFrolochkin / Pixabay)

В начале следующей недели на большей части территории Украины погода будет преимущественно сухой, однако в некоторых регионах прогнозируют дожди и грозы.

«Синоптический понедельник принесет в Украину смешанную погоду», — рассказала синоптик Наталья Диденко.

В понедельник, 8 августа, в южной части Украины ожидается +30+35 градусов.

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В западных областях +20+25 градусов, в Карпатах +12+18 градусов. Теплее традиционно будет в Закарпатье, до +25+27 градусов.

В северных областях: в Житомирской области +24, в Киевской области +25, +26, в Черниговской области +28, в Сумской области +28 +30 градусов.

В центральной части: в Винницкой области +24, в Днепропетровской области +33, в Полтавской, Черкасской областях +31, в Кропивницком с районами +32 градуса.

На востоке Украины +30+34 градуса.

В Киеве температура воздуха будет колебаться около +25, +26 градусов.

Столица 8 августа окажется в тылу атмосферного фронта, поэтому завтра днем осадки маловероятны.

Дожди с грозами пройдут в Сумкой области, Карпатах, вечером еще и в Полтавской и Черкасской областях.

На большей части Украины завтра будет преимущественно сухая погода.

В ближайшие дни самым жарким будет восток Украины, в значительной степени — юг, +30+35 градусов, на остальной территории температура воздуха будет комфортной, в пределах +24+28 градусов.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Дождь Погода Жара в Украине

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