Непогода в Украине: в Киевской области произошли аварии на электросетях, в Одессе ветер повалил деревья
В Одессе сильный ветер повалил деревья (Фото:omr.gov.ua)
Во вторник, 28 и в среду, 29 марта в результате непогоды в Киевской области произошли аварии на электросетях, в Одессе ветер повалил деревья.
Об этом сообщает Ukraine Now.
В Киевской области обесточены около 60 населенных пунктов, пострадавших от непогоды. Без света – более 30 тысяч клиентов.
Больше всего отключений — в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах.
В Одессе ветер повалил и повредил более 100 деревьев.
По данным коммунальных служб Одессы, 28 марта сильный ветер повалил и повредил 104 дерева на территории города. В настоящее время специалисты КП Горзелентрест убрали около половины из них.
29 марта циклон еще бурлит на территории Украины, пугая снегом и сильным ветром.
В связи с опасными метеорологическими явлениями на большей части Украины синоптики Укргидрометцентра объявили штормовое предупреждение.