Непогода в Украине: в Киевской области произошли аварии на электросетях, в Одессе ветер повалил деревья 29 марта, 11:05 В Одессе сильный ветер повалил деревья (Фото:omr.gov.ua)

Во вторник, 28 и в среду, 29 марта в результате непогоды в Киевской области произошли аварии на электросетях, в Одессе ветер повалил деревья.

Об этом сообщает Ukraine Now.

В Киевской области обесточены около 60 населенных пунктов, пострадавших от непогоды. Без света – более 30 тысяч клиентов.



Больше всего отключений — в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах.

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В Одессе ветер повалил и повредил более 100 деревьев.

По данным коммунальных служб Одессы, 28 марта сильный ветер повалил и повредил 104 дерева на территории города. В настоящее время специалисты КП Горзелентрест убрали около половины из них.

29 марта циклон еще бурлит на территории Украины, пугая снегом и сильным ветром.

В связи с опасными метеорологическими явлениями на большей части Украины синоптики Укргидрометцентра объявили штормовое предупреждение.