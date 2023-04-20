Высокий градус. Средняя температура воздуха до конца апреля и самые теплые области 20 апреля, 11:21 Медленно, но уверенно приближается потепление (Фото:lzf/depositphotos)

По прогнозам синоптиков, погода с понижением температуры воздуха, накрывшая страну сегодня, уже завтра спохватится и начнет возвращать тепло.

До конца апреля не стоит рассчитывать на резкое потепление и на то, что дожди прекратятся. Но температура воздуха постепенно, не смотря ни на что, начинает повышаться. В среднем до конца месяца в западных областях +15+20 градусов, в Закарпатье возможны дожди. В северных, восточных и Полтавской областях 8+11 градусов и умеренные дожди. В большинстве южных областей, кроме Запорожья, +15+20 градусов. В Киеве и в центральных областях +9+11 градусов, местами дожди.

Видео дня

В Киеве самая высокая дневная температура воздуха до конца апреля будет +16 градусов, ночная +10 градусов. Ожидается три дня без дождей.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове самая высокая дневная температура воздуха до конца апреля будет +21 градус, ночная +11 градусов. Ожидается три дня без дождей.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре самая высокая дневная температура воздуха к концу апреля будет +19 градусов, ночная +12 градусов. Ожидается пять дней без дождей.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе самая высокая дневная температура воздуха до конца апреля будет +17 градусов, ночная +11 градусов. Ожидается три дня без дождей.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове самая высокая дневная температура воздуха до конца апреля будет +17 градусов, ночная +9 градусов. Ожидаются 6 дней без дождей.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo