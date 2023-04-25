Одеваемся потеплее. Синоптик предупредила, с каких областей начнется похолодание
Похолодание с дождями (Фото:foottoo / depositphotos)
Завтра, 26 апреля, циклон Удо нашлет атмосферный фронт с похолоданием и дождями на территорию Украины.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о том, что изменение погоды может негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми недугами, а также о том, с каких областей начнется похолодание.
«Атмосферный фронт от циклона Удо завтра, 26 апреля, принесет в западные области Украины похолодание, до +8+13 градусов, и дожди.
Смена погоды может негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми недугами, а жаждущие весеннего тепла граждане могут не рассчитать правильно гардероб — завтра лучше одеться потеплее.
Частично эта новая воздушная масса коснется Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областей — там завтра есть вероятность небольшого дождя и несколько осядут градусы.
В Винницкой области до +10 +11, на Житомирщине, Киевщине до +14 +16, в Одесской области до +15.
На остальной территории Украины удержится отличная погода, теплая, солнечная, с температурой воздуха +16+21 градус.
В Киеве 26 апреля местами пройдет небольшой дождь, дневная температура воздуха будет +16 градусов.
В четверг похолодание и дожди распространятся на значительную часть Украины. Лишь в восточных областях 27 апреля дожди хотя и пройдут, однако будет тепло, до +17+20 градусов".