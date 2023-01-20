Станет холоднее. В Украину возвращаются морозы и мокрый снег 20 января, 14:32 Погода в Украине на ближайшее время — последние новости (Фото:Kyiv Visual by Projector)

Несмотря на то, что температура воздуха в Украине продолжит быть аномально высокой для этого периода года, она значительно снизится в ближайшее время.

По данным Sinoptik.ua, в ближайшие выходные в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом.

Погода в субботу 21 января

В субботу температура воздуха на западе страны и в Харьковской области будет составлять около 0 °C, в Донецкой и Луганской областях — +2…+4 °С, в Житомирской и Сумской областях — +3…+5 °С. На юге и в Крыму воздух прогреется до +11…+13 °С, в остальных регионах Украины — до +5…+8 °С. Ночью в большинстве регионов термометры покажут около 0 °C, только в Харьковской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях возможны небольшие морозы до -4 °С.

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Жителям всего западного региона, а также Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей, выходя из дома в субботу, стоит захватить зонтики — возможны дожди с мокрым снегом. В остальных областях страны ожидается переменная облачность без осадков.

Погода в воскресенье 22 января

В воскресенье во всех регионах Украины будет немного прохладнее, чем в субботу. На западе страны, а также в Луганской, Донецкой, Сумской, Ровенской и Харьковской областях температура воздуха будет около 0 °C днем и до -2…-4 °С — ночью. На юге воздух прогреется до +6…+7 °С ( в Крыму — до +11 °С), в остальных регионах — до +4…+5 °С.

На большей части территории будет облачно, без осадков. Небольшие дожди со снегом ожидаются только на Волыни, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, а также в Черновицкой и Хмельницкой областях.

Погода в понедельник 23 января

Новая неделя начнется без осадков – по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве областей температура воздуха будет около 0 °C. В Закарпатье, Одесщине, Николаевщине, Херсонщине и в Крыму столбики термометров поднимутся до +4…+6 °С. И только в Донецкой области погода в начале недели будет немного напоминать о зиме — здесь ожидается до -3 °С.

Ночью в большинстве регионов страны термометры покажут около 0 °C, небольшие морозы до -4 °С ожидаются только в северных и восточных областях.

Народный прогноз погоды, приметы и верования

По наблюдениям наших предков, ясный день на Емельяна, 21 января, предвещал жаркое солнечное лето. Южный ветер и запотевшие окна считались признаками быстрого потепления.

На Филиппа, 22 января, внимательно наблюдали птиц. Если вороны и галки ходили по земле, ждали оттепели, а если сидели на верхушках деревьев, готовились к холодам.

Напомним, ранее NV рассказывал, какой будет погода в Украине до конца января 2023 года.