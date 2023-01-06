Температура не опустится ниже 0 °C. В каких областях Украины похолодание обойдется без морозов 6 января, 11:24 Погода в Украине в ближайшее время будет существенно отличаться в зависимости от региона (Фото:Rodion Kutsaiev/unsplash)

В Украину пришло ощутимое похолодание, однако в ближайшее время будет сохраняться плюсовая температура, а в определенных областях зимние тенденции начнут властвовать полноценно.

По данным Sinoptik.ua, на выходных в Украине в западных областях сохранится плюсовая температура, а центральные, северные и особенно восточные области ощутят морозное дыхание зимы.



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Погода на субботу, 7 января

В субботний праздничный день на западе страны будет плюсовая температура до +3…+5 °С. На Волыни, в южных областях и в Крыму термометры покажут около 0 °C. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег с дождем.

А вот на остальных территориях станет холодно. В центральных и юго-восточных регионах, Киевской и Житомирской областях ожидается до −3…−6°С, в Донецкой и Черниговской областях — −8…−10°С, Луганской, Сумской и Харьковской — −11…−13°С. Здесь будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Погода в воскресенье, 8 января

В воскресенье погода будет практически такой же, как в субботу. Теплее всего будет в Закарпатье — +5…+7 °С, в других западных областях столбики термометров покажут +2…+4 °С, в Крыму и Одесской области — около 0 °C.

В Николаевской и Херсонской областях похолодает до −3…−4 °С. В центре и на востоке страны столбики термометров опустятся до −4…−6°С, в Винницкой, Кировоградской и Житомирской областях — до −5…−6°С, в Черниговской — до -7°С. Холоднее всего будет в Сумской, Донецкой и Луганской областях — до -10 °С.

В этот день погода на большей части территории Украины будет облачной, но без осадков. Лишь в Винницкой области возможен небольшой снег.

Погода в понедельник, 9 января

Погода в начале недели мало изменится. В западных областях сохранится плюсовая температура — до +5…+7 °С, в Крыму, Херсонской и Николаевской областях ожидается около 0 °C.

В центральных, северных и юго-восточных регионах термометры покажут −3…−5 °С, в Запорожской и Харьковской областях — −4…−6 °С, Донецкой и Луганской — −9…−11 °С. По всей территории страны ожидается переменная облачность, возможны небольшие дожди с мокрым снегом.

Народный прогноз погоды, приметы и верования

Морозы на Рождество, 7 января, считались хорошим знаком, поскольку предсказывали богатый урожай. Вьюгу и снег также встречали с радостью — славяне верили, что зимняе ненастье в этот день гарантирует раннюю весну. А вот теплая погода обещала позднюю и холодную весну.

В день Собора Пресвятой Богородицы, 8 января, набирали в ладони снег — если он прилипал к рукам, ждали оттепели. А еще смотрели на синиц — если они сбивались в стаи, стоило подготовиться к метели.

Напомним, ранее метеоролог рассказал NV, ждать ли температурных аномалий праздников и до конца месяца.