Температура до +37. В каких городах Украины июль будет самым жарким месяцем 25 июня, 08:03 Цей матеріал також доступний українською Погода будет сочетаться с отсутствием осадков, а потому будет особенно изнуряющей (Фото:Pixabay)

Погода в Украине в июле обещает быть очень жаркой и сухой в большинстве областей. В западных областях жара ожидается в начале месяца, а в остальных регионах ее пик прогнозируют на середину июля.

В некоторых городах температурные показатели достигнут отметки +37 °C в дневное время. Такая погода будет сочетаться с отсутствием осадков, а потому будет особенно изнуряющей и дискомфортной.

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Погода в Киеве в июле

Самыми жаркими будут первые две недели месяца, возможны незначительные осадки и кратковременные ливни с грозами. Во вторник, 5 июля, температура достигнет +35 °C. Во второй половине июля температура снизится и будет более комфортной.

Фото: Инфографика: Gismeteo.ua

Погода на западе Украины в июле

В западных областях июль не будет слишком жарким в температурных показателях, однако практически ежедневные дожди сделают погоду душной и утомительной. В Ивано-Франковске максимальный показатель дневной температуры воздуха +35 °C. В Ужгороде погода более жаркая, до +36 °C в первую неделю, но затем синоптики прогнозируют похолодание. Осадки частые, но кратковременные и незначительные.

Погода в Ивано-Франковске

Фото: Инфографика: Gismeteo.ua

Погода в Ужгороде

Фото: Инфографика: Gismeteo.ua

Погода на юге Украины в июле

Из южных городов жарче всего будет в Николаеве и Херсоне, в Одессе рекордных показателей не наблюдается, однако погода будет стабильно жаркой. Пик июльской жары в Николаеве прогнозируют в среду, 6 июля, в этот день термометр покажет +37 °C. На небольшую прохладу можно рассчитывать ближе ко второй половине месяца, примерно после 10 июля температура немного снизится.

Погода в Николаеве

Фото: Инфографика: Gismeteo.ua

Погода в Херсоне

Фото: Инфографика: Gismeteo.ua

Погода в Одессе

Фото: Инфографика: Gismeteo.ua

Погода на востоке Украины в июле

Жарче всего будет в Днепре, а наименее жарко — в Харькове. Осадки синоптики прогнозируют, однако достаточно редкие. Не исключают редкие дожди, в которые количество осадков будет превышать норму. Максимальные показатели температуры воздуха в восточных регионах около +36 °C. Самой жаркой будет неделя с 4 по 10 июля.

Погода в Днепре

Фото: Инфографика: Gismeteo.ua

Погода в Запорожье

Фото: Инфографика: Gismeteo.ua

Погода в Харькове

Фото: Инфографика: Gismeteo.ua

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