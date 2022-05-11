Холодный июнь. В начале лета прогнозируют облачную погоду с осадками 11 мая, 07:08 Цей матеріал також доступний українською Синоптики не исключают холодное начало лета (Фото:chatchawarn loetsupan / Pexels)

В первую неделю июня летней жары синоптики не прогнозируют, вместо этого стоит приготовиться к дождям.

Вероятно, что начало лета окажется дождливым, а осадки будут повторяться каждый день. Облачная погода будет сопровождаться снижением температур.

Киев

В первый день лета столицу ожидает температура +15 °C днем и +11 °C в ночное время. До конца недели прогнозируют небольшие дожди и облачность. Потепление ожидают уже в понедельник, 6 июня.

Видео дня

Погода в Киеве / Фото: скриншот gismeteo.ua

Львов

Во Львове как минимум первая половина месяца будет дождливой: сперва ожидают небольшие осадки, а во вторую неделю месяца более интенсивные. Дневная температура составит около +18…+22 °C днем и +5…+13 °C ночью. Выходные 4 и 5 мая будут без осадков.

Погода во Львове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Харьков

В Харькове 1, 2 и 3 июня сильные дожди и облачность при температуре +10…+12 °C. В субботу и воскресенье прогнозируют небольшое потепление и умеренные осадки. Регулярные дожди продолжатся до конца месяца.

Погода в Харькове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Одесса

В Одессе также ожидают осадки, но небольшие, а температура в начале июня сохранится около +17…+21 °C днем и +10…+13 °C ночью. Несмотря на дожди, погода будет солнечной.

Погода в Одессе / Фото: скриншот gismeteo.ua

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