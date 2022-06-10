Синоптики уточнили прогноз: сколько продлится дождливая погода в Украине 10 июня, 18:04 Цей матеріал також доступний українською Сколько продлится дождливая погода в Украине в июне 2022 (Фото:IgorVetushko / depositphotos)

Конец будущей недели, по прогнозам синоптиков, будет жарким. Однако в некоторых регионах Украины викенд окажется пасмурным и с осадками.

В Киеве, Житомире, Черкассах и Виннице неделя с 13 по 19 июня 2022 года обещает осадки с грозами и снижением температуры. На сегодняшний день, синоптики уточнили прогноз погоды и рассказали, сколько продлится дождливая погода в Украине.

Видео дня

Замдиректор Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что из-за высоких температур и резких перепадов атмосферных фронтов, июнь 2022 года по всей Украине будет периодически дождливым и с грозами. Но несмотря на количество осадков и циклоны, июнь этого года окажется теплее, чем июнь 2021 года. Средняя температура в июне по всей территории нашей страны составит около +24 градусов. Солнечных дней будет немного, а вот дожди, иногда с грозами, ожидаются практически каждый день. Народный синоптик Владимир Деркач в первой половине июня прогнозирует сильные и кратковременные дожди. Вторая половина месяца, по мнению синоптика, окажется теплее и с меньшим количеством осадков: «Последние 10 дней месяца будут теплыми, но не жаркими». Количество месячных осадков в Украине будет иметь нормальное значение для этого времени года — 49−108 мм. В Карпатах дождей выпадет больше, но также в пределах нормы, 109−164 мм.

Погода в Києві на місяць / Фото: gismeteo.ua

Погода у Львові на місяць / Фото: gismeteo.ua

Погода в Харкові на місяць / Фото: gismeteo.ua

Погода в Одесі на місяць / Фото: gismeteo.ua

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.