20 дождливых дней. В июне прогнозируют облачную погоду с осадками и грозой 25 мая, 18:22 Цей матеріал також доступний українською В июне погода будет больше напоминать весеннюю (Фото:Vlad Chețan / Pexels)

Дожди и грозы будут типичной погодой наступающего лета, как минимум в его первый месяц.

Во всех областях Украины прогнозируют дождливый июнь, во многих регионах количество дней с осадками превышает дни с солнечной погодой. Кроме того, в периоды дождей температура может ощутимо снижаться, временами больше напоминая весеннюю, чем летнюю.

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Киев

В столице лето начнется облачной погодой, уже в первую неделю ожидают грозы и ливни. Серьезное снижение температуры прогнозируют с 10 по 17 июня: до +16 °C днем и +11 °C в ночное время.

Погода в июне в Киеве / Фото: скриншот gismeteo.ua

Львов

Во Львове гораздо прохладнее, чем в столице, от майских показателей июнь не будет слишком отличаться. По-летнему теплеть начнет скорее к концу месяца. Минимальная температура воздуха в июне +13 °C днем и +7 °C ночью.

Погода в июне во Львове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Харьков

В Харькове как минимум двадцать дней июня будут дождливыми, но температура поднимется до +31 °C. Несмотря на осадки, большинство дней солнечные, хотя будут и ощутимые похолодания, до +16 °C.

Погода в июне в Харькове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Одесса

В Одессе выпадет наименьшее количество осадков, по сравнению с другими регионами. Самыми дождливыми будут вторая и последняя недели июня. С 6 по 9 июня прогнозируют ежедневные дожди с грозами.

Погода в июне в Одессе / Фото: скриншот gismeteo.ua

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