Европейская жара дошла до Украины: сколько продлится и как уберечься — ВВС 3 июля, 17:54 Вода — спасение от жары (Фото: Getty Images)

Чрезвычайная жара, которая с начала этой недели изнуряет Европу, пришла и на восток континента. Однако температура в Украине не достигнет 40-градусных отметок, а жаркая волна будет не такой длительной, успокаивают украинские метеорологи. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что «аномальная жара больше не исключение, а новая норма», и призвал к срочным мерам против климатического кризиса. Как это влияет на организм и как уберечься — об этом говорится в материале отдела новостей ВВС Україна.

NV подає матеріал колег у межах інформаційного партнерства.

Повітряні цунамі та водяні бомби — Європа вражена пекельною хвилею

Від початку цього тижня Південну Європу накрила хвиля надзвичайної спеки — у багатьох регіонах оголошено червоний рівень небезпеки. У Португалії, Іспанії, Франції, Італії та Греції у багатьох місцях температура повітря наблизилася до 40 °C, а то й перевищила цю позначку.

В Іспанії гарячий початок липня прийшов на зміну найспекотнішому за весь час спостережень червню.

На узбережжі Португалії, де температура сягнула 46 °C, відпочивальники стали свідками рідкісного явища — «рулонних хмар» або, як їх ще називають, «повітряного цунамі», що з’являється через різницю температур між морем і повітрям, зазвичай на світанку або заході сонця.

AFP У Португалії, де температура повітря перевищила 46 °C, на узбережжі спостерігали « хмарне цунамі»

В Італії, де температура у багатьох регіонах впритул наблизилася до 40 °C, спека супроводжується сильними зливами. У місті Бардонекк’я, де потік води і бруду забрав життя літнього чоловіка, місцева влада назвала подію «водяною бомбою».

Головний температурний удар взяла на себе Флоренція, але червоні попередження були оголошені у 18 італійських містах, включно із Міланом та Римом. Там туристам порадили не виходити на вулицю з 11 до 18 години.

При цьому у деяких найспекотніших регіонах, наприклад у Тоскані, кількість звернень до лікарень збільшилася на 20%. Більшість пацієнтів — люди похилого віку, які страждають від зневоднення або перенесли тепловий удар.

Getty Images У Парижі через спеку потрапити на Ейфелеву вежу не можна. Зате можна скупатися у фонтані поруч

У Парижі закрили для відвідування Ейфелеву вежу і відкрили охолоджувальні пункти. На півдні країни спалахнули великі лісові пожежі. А на вершині гори Монблан температура вперше піднялася вище нуля, що загрожує таненням льоду і снігу.

Пожежі також лютують і на найбільшому грецькому острові Крит.

Критичного масштабу сягнули й пожежі в Туреччині, де вже евакуювали понад 50 тисяч осіб. Над охопленою вогнем місцевістю працюють літаки і вертольоти, скидаючи воду. На землі задіяні сотні рятувальників.

Getty Images У Брюсселі замір температури показує близько 40 °C

Від високих температур потерпають також і північніші країни — Британія, Нідерланди, Німеччина. У Швейцарії зупинили один реакторний блок на атомній електростанції Безнау і вдвічі зменшили потужність на іншому через високу температуру річкової води, яка використовується для охолодження реакторів АЕС.

Україна: спекотна хвиля у два заходи

«Спека потроху до України підсувається, але — без паніки)», — написала у фейсбук метеорологиня Наталка Діденко.

За її словами, у четвер в Україні буде +27+32 градуси, а 4 липня — «трохи вище».

В іншому дописі метеорологиня пише, що «сильніше припікатиме на Одещині, Миколаївщині, частині Чернівецької області, в деяких районах Черкащини та Вінниччини», там спека «перегукуватиметься» із європейськими показниками у +33+35 градусів.

Проте — «для врівноваження» — на Волині, Рівненщині та подекуди на Львівщині температура повітря у п’ятницю знизиться до +20+25 градусів.

Все завдяки атмосферному фронту, який 4 липня переміщуватиметься із північного заходу і зумовить короткочасні грозові дощі в західних, північних областях — плюс Вінниччина та Черкащина.

5−6 липня Україну «попустить із спекою у більшості областей», прогнозує Діденко, а от із 7 липня «спека знову потужнішою хвилею прийде до нас».

Але 9 липня вона в Україні знову послабне.

При цьому, як попереджає Діденко, «спека із короткочасним різким зниженням градусів у дощах, стрибки атмосферного тиску, „паркість“ повітря — все це може негативно вплинути на самопочуття».

Чим загрожує спека організму та як вберегтися

Спека може по-різному впливати на організм, викликаючи проблеми — від набряків до теплового виснаження і теплових ударів.

Температура тіла, за якої наш організм почувається найбільш комфортно і працює нормально, — між 36 та 37,5 градусами.

Але коли погода стає спекотнішою, організму доводиться працювати більше, щоб підтримувати свою внутрішню температуру.

BBC Як спека впливає на організм

Коли тіло нагрівається, кровоносні судини розширюються. Це призводить до зниження артеріального тиску, а серце змушене працювати з більшим навантаженням. Це може викликати неприємні симптоми — тепловий висип або набряк ніг.

Організм реагує на підвищення температури збільшенням припливу крові до шкіри, виводячи тепло зсередини тіла на поверхню. При цьому виділяється піт, який випаровується та охолоджує тіло.

Але потовиділення призводить до втрати рідини та солі й, що важливо, балансу між ними в організмі.

Це в поєднанні зі зниженим артеріальним тиском може призвести до теплового виснаження. У цей момент тіло не може навіть пітніти, тому що приплив крові до шкіри припиняється і шкіра стає холодною і липкою. Організм, фактично, відключається.

BBC

Якщо ж температура тіла перевищує 40 °C, воно втрачає здатність охолоджуватися, і людина може отримати тепловий удар із летальними наслідками. У таких випадках потрібна професійна медична допомога.

Із «домашніх» засобів лікарі радять занурення у холодну воду та холодні компреси на боковій поверхні шиї, під пахвами та в паху, де розташовані головні кровоносні судини.

BBC

У статті використано дані Національної служби охорони здоров’я Великої Британії.