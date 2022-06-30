Выше нормы. Июльская температура в Украине будет бить рекорды 30 июня, 18:04 В июле рассчитывать на прохладу не приходится. Синоптики обещают сухую погоду и высокую температуру (Фото:pexels/Skitterphoto)

Второй месяц лета станет не менее жарким, чем предыдущий. Синоптики предупреждают об изнурительной жаре, которая будет сочетаться с сухой погодой.

К середине лета погода в Украине стала такой жаркой, что синоптики почти ежедневно предупреждают о пожарной опасности и просят соблюдать все необходимые меры предосторожности. Даже дожди с грозами не помогают значительно снизить температуру, а долгожданная прохлада вскоре сменяется прежней жарой.

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Синоптики Украинского гидрометеорологического центра дали прогноз относительно погоды в июле. Среднемесячные показатели температуры воздуха составят +21…+26 °C, что является на 1,5−2 °C выше нормы. В Карпатах средняя температура около +17…+18 °C.

Количество осадков в южных и западных областях ожидается меньше нормы, в остальных регионах прогнозируют осадки около 34−96 мм, а в Карпатах до 150 мм.

В первые дни июля территорию Украины накроет антициклон, поэтому дождей не предвидится, а температурные показатели начнут расти вверх. Гидрометцентр предупреждает о высоком уровне пожарной опасности.

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