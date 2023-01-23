До -24. Метеорологи предупреждают о резком похолодании и морозах в феврале в Украине

23 января, 20:14
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Погода в Украине — когда в феврале ударят морозы и где будет холоднее всего (Фото:Pixabay.com)

Погода в Украине — когда в феврале ударят морозы и где будет холоднее всего (Фото:Pixabay.com)

С декабря в Украине можно наблюдать рекордно высокие показатели температуры воздуха. Тем не менее, морозы этой зимой были достаточно сильными. Какой прогноз погоды на февраль дают в Украине?

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В течение зимы 2022-2023 в Украине зафиксировано несколько рекордов по температуре воздуха. Однако Укргидрометцентр не берется прогнозировать погоду более чем на неделю. Синоптики на других ресурсах попытаться составить прогноз погоды на месяц февраль 2023 года.

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Сайт Accuweather делает прогноз на февраль 2023 года для разных городов Украины. В частности, в Киеве метеорологи обещают температуру воздуха от -10 до -1 градуса ночью и от -3 до +3 градуса днем. погода будет преимущественно пасмурная с прояснениями. Половина месяца обещает быть с осадками – снег, мокрый снег с дождем. Похолодание обещают в несколько этапов – примерно до 7 февраля и с 12 до 18 февраля – в эти дни будут самые большие заморозки.

Погода в феврале в Киеве (Фото: Accuweather)
Погода в феврале в Киеве / Фото: Accuweather

Во Львове в течение февраля прохладно и с осадками. Температура в течение месяца ожидается от 0 до -9 ночью и -1+5 днем. Метеорологи обещают снег, мокрый снег и снег с дождем. Холоднее всего будет с 5 по 7 февраля и с 12 по 20 февраля.

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В Одессе в начале и середине февраля ожидаются морозы, однако погода будет преимущественно теплая, пасмурная с прояснениями. Осадки ожидаются нечасто, однако самые холодные периоды - 2-3 февраля и 12-17 февраля. температура воздуха будет от -1 до +6 градусов днем и -6+1 градуса ночью.

Погода в Одессе в феврале (Фото: Accuweather)
Погода в Одессе в феврале / Фото: Accuweather

В Харькове в течение февраля ожидаются морозы -5-10 ночью и от +2 до -5 градусов ночью. Осадки ожидаются в начале февраля и конце месяца, в течение всего времени будет держаться мороз, наибольший ожидается 6-8 февраля и 12-18 февраля.

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Погода в Чернигове в течение февраля предполагается преимущественно ясная, осадки ожидаются местами в первой и последней недели месяца. Температура воздуха будет держаться на уровне -4 -5 градусов ночью и -1+3 днем. Морозы ожидаются 5-7 и 12-18 февраля, когда температура упадет до -11 градусов мороза.

В Черновцах метеорологи предусматривают умеренные зимние температуры от -2 до -10 градусов ночью и +2+6 днем, кроме заморозков 5-7 и 15-18 февраля. В эти дни температура воздуха будет самой низкой.

Погода в Черновцах в феврале (Фото: Accuweather)
Погода в Черновцах в феврале / Фото: Accuweather

В Херсоне погода в феврале будет переменной – ясные дни будут сменяться пасмурными с дождем. Температура воздуха в течение месяца будет держаться на уровне -6 -1 градуса ночью и +6 0 днем. Холоднее всего будет в начале февраля и с 14 по 18 февраля.

В Донецке и Луганске в течение февраля ожидается -3 -10 градусов ночью и -5+2 днем. Осадки ожидаются в виде снега, мокрого снега.

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Синоптики на сайте Gismeteo обещают похолодание в Киеве 16-21 февраля, когда температура воздуха днем будет -4 -5, ночью -8 -9. В течение февраля в Киеве ожидается до -5 градусов мороза ночью и в среднем -1+6 градусов днем. В течение месяца ожидаются осадки – дождь и мокрый снег, снег. Погода будет облачной с прояснениями.

В Харькове в течение февраля ожидаются осадки и мороз до -19 градусов ночью. Холоднее всего будет от 13 до 23 февраля - мороз ночью будет достигать -17 -19 градусов, а днем -5 -9 градусов.

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Погода в Харькове в феврале (Фото: Gismeteo)
Погода в Харькове в феврале / Фото: Gismeteo

В Чернигове синоптики обещают умеренную погоду с похолоданием с 16 по 21 февраля. В общем, температура воздуха будет составлять от -3 до +5 градусов днем и -2-6 ночью, однако в середине месяца упадет до -9-10 ночью и -7 днем. В течение всего месяца ожидается пасмурная с прояснениями погода, дождь и снег.

Во Львове в течение февраля ожидаются постоянные осадки, прояснение будет всего на несколько дней. Температура воздуха будет от -6 до +5 ночью и -3 +9 днем. Теплее всего будет в первую неделю февраля, а самое холодное 20-23 февраля.

Погода во Львове в феврале (Фото: Gismeteo)
Погода во Львове в феврале / Фото: Gismeteo

В Херсоне синоптики обещают преимущественно теплую и солнечную погоду. Заморозки возможны с 16 по 23 февраля. Осадки будут в течение всего месяца. Температура воздуха ожидается от -4 до +10 днем и от -8 до +5 ночью.

В Одессе в течение февраля может быть преимущественно солнечная погода, хмурая с прояснениями. Несколько дней ожидаются осадки. Температура воздуха ожидается от -6 до +6 ночью и -2+7 днем. теплее всего будет до 8 февраля, однако наибольший мороз ожидается 16-22 февраля.

Погода в Одессе в феврале (Фото: Gismeteo)
Погода в Одессе в феврале / Фото: Gismeteo

В Донецке и Луганске в течение февраля ожидаются осадки и сильные заморозки. Температура воздуха будет от +5 до -17 ночью и -10 +8 днем. Самые морозы ожидаются с 18 февраля, а теплее всего будет 6-8 числа.

Погода в Луганске в феврале (Фото: Gismeteo)
Погода в Луганске в феврале / Фото: Gismeteo

Метеорологи на сайте Meteo.ua ожидают сильные морозы в феврале в разных городах Украины Пока они не дают погоду дальше 21 февраля, поэтому прогноз только на первые три недели месяца.

В частности, в Киеве ожидается от 0 до -13 градусов мороза, однако похолодание начнется с 7 февраля, постепенно снижая температуру воздуха. Осадки в виде снега ожидают преимущественно за месяц.

Погода в Харькове в феврале (Фото: Meteo.ua)
Погода в Харькове в феврале / Фото: Meteo.ua

В Харькове синоптики предполагают похолодание с 7 февраля. В первые три недели ожидается заморозки до -24 градусов мороза ночью. Больше морозы могут быть с 11 февраля. В течение всего времени погода будет пасмурной с прояснениями, ожидаются осадки в виде снега.

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В Чернигове в первую неделю февраля погода будет пасмурной -1 -8 градусов мороза, однако с 7 февраля ударят морозы, которые достигнут до -14 градусов ниже нуля. Наибольшие температуры ожидают от -1 до -6 градусов.

Погода в Чернигове в феврале (Фото: Meteo.ua)
Погода в Чернигове в феврале / Фото: Meteo.ua

В Донецке и Луганске в течение февраля ожидаются осадки и заморозки -15-18 градусов. В первые три недели ожидается сне и пасмурная погода с прояснениями местами.

Во Львове в течение февраля ожидается снег и мокрый снег. В течение месяца температура может упасть от 0 -2 до -8 -16 градусов мороза. холоднее всего будет х 14 по 21 февраля - температура не будет выше -1 градуса мороза.

Погода в Херсоне в феврале (Фото: Meteo.ua)
Погода в Херсоне в феврале / Фото: Meteo.ua

В Одессе и Херсоне синоптики предполагают пасмурную с прояснениями погоду, много осадков с 7 февраля. Температура будет держаться на уровне -1+4, однако может похолодать с 10 февраля. Ночью сильный мороз будет -10 градусов Цельсия. Днем возможно потепление до -1+2 градусов.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Прогноз погоды Снег Мороз Погода Погода во Львове Погода в Киеве Погода в Одессе Погода в Харькове

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