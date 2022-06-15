Антициклональный характер. В четверг Украину ждет похолодание и повышение атмосферного давления 15 июня, 15:46 Цей матеріал також доступний українською В связи с движением антициклона, синоптик прогнозирует повышение атмосферного давления (Фото:pexels/Nothing Ahead)

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует понижение температуры в четверг, 16 июня, в большинстве регионов страны.

Четверг будет сухим и солнечным днем, однако температура воздуха может значительно снизиться. Особенно это коснется ближайшей ночи. В западных областях термометр покажет около +8…+12 °C, а в Карпатах и того меньше: +6…+10 °C. На остальной территории страны тоже прохладно: +12…+16 °C. Незначительные осадки могут выпасть в Сумской области.

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Днем температура повысится, максимальные показатели в четверг достигнут около +22…+27 °C. Погода тихая и безветренная, умеренный ветер юго-западного направления.

В связи с движением антициклона, синоптик прогнозирует повышение атмосферного давления, поэтому метеозависимым людям стоит быть осторожными.

В Киеве четверг будет теплым, около +25 °C в дневное время. В пятницу Наталка Диденко прогнозирует дождь с грозой, а в субботу похолодание до +22 °C. В воскресенье в столице уже теплее: до +27 °C.

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