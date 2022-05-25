Порывистый ветер, дожди и грозы. На территорию Украины надвигается атмосферный фронт 25 мая, 19:11 Цей матеріал також доступний українською Ненастье будет двигаться постепенно, с запада на восток (Фото:Pixabay)

Синоптик Наталка Диденко предупреждает об ухудшении погоды в Украине в четверг, 26 мая.

В течение суток по Украине будет продвигаться сильный атмосферный фронт, что будет вызывать ухудшение погоды во многих областях. Ненастье будет продвигаться постепенно, с запада на восток и приведет к дождям и грозе. Наталка Диденко прогнозирует дожди ночью и утром в западных, северных и центральных регионах, а днем и вечером в северных, центральных и восточных, местами в южных.

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Кроме того, синоптик предупреждает о сильном порывистом ветре в северо-западном направлении. Температура будет держаться около +18…+24 °C, на северо-востоке +16…+20 °C.

В Киеве ожидается небольшой дождь и грозы. Синоптик прогнозирует порывистый ветер до 15-20 м/с при максимальной температуре +22 °C.

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