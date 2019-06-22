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Уровень загрязнения воздуха в Киеве не снизится до последних дней июня — ГСЧС

22 июня, 17:09
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Уровень загрязнения воздуха в Киеве не снизится до последних дней июня — ГСЧС - фото

Artem_Apukhtin / Pixabay

Начиная с 10 июня в Киеве из-за жары наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ. Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«В результате погодных условий, наблюдавшихся в городе Киеве с 10 по 20 июня (сухая жаркая погода без осадков, отсутствие значительного ветра, наличие в приземном слое воздуха задерживающих слоев, отсутствие перемешивания приземного воздуха с верхними слоями), происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха», — говорится в сообщении.

С 10 июня загрязняющие вещества накапливались, особенно диоксид азота NO2 и формальдегид.

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В течение 22−25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится.

Теги:   Погода Киев Жара в Украине

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