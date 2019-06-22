Уровень загрязнения воздуха в Киеве не снизится до последних дней июня — ГСЧС 22 июня, 17:09 281 Цей матеріал також доступний українською Artem_Apukhtin / Pixabay Artem_Apukhtin / Pixabay

Начиная с 10 июня в Киеве из-за жары наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ. Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«В результате погодных условий, наблюдавшихся в городе Киеве с 10 по 20 июня (сухая жаркая погода без осадков, отсутствие значительного ветра, наличие в приземном слое воздуха задерживающих слоев, отсутствие перемешивания приземного воздуха с верхними слоями), происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха», — говорится в сообщении.

С 10 июня загрязняющие вещества накапливались, особенно диоксид азота NO2 и формальдегид.

В течение 22−25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится.