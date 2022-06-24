Где будет +33, а где пройдут грозы: прогноз погоды на выходные 24 июня, 12:39 Цей матеріал також доступний українською Почти по всей территории Украины ожидается комфортная летняя погода (Фото:JillWellington / · Pixabay.com)

В этот уикенд погода в Украине не будет невыносимо жаркой, также не будет резкого похолодания. Почти на всей территории страны, по данным Sinoptik.ua, ожидается комфортная температура, соответствующая сезонным показателям.



Исключение составят лишь западные области и Крым.

Прогноз погоды на выходные

В субботу и воскресенье днем на Востоке, Юге, Севере и Центре Украины термометры покажут +24…+27 °С, на западе — +25…+29 °С. В Закарпатье, в Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается жаркая погода - до +33 °С. Старайтесь не находиться на солнце с 12:00 до 15:00 и не упускайте возможности выпить тонизирующего чая или воды с лимоном. В Крыму же будет прохладно для этого времени года — +22…+24 °С. Ночью практически во всех регионах Украины температура составит +13…+16 °С. (в Одесской и Донецкой областях - +18 ... +19 ° С).

Видео дня

Жителям восточных и южных регионов, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей на прогулку выходного дня рекомендуем захватить зонтик или дождевик - днем возможна гроза. В воскресенье дожди пройдут в Винницкой области.

Аллергикам следует быть осторожнее

На всей территории Украины 25-26 июня остается высокая концентрация пыльцы трав в воздухе. Если вы страдаете аллергией, проведите выходные в городе, а выезжая на природу, не забудьте маску и спрей на основе морской воды для орошения полости носа.

Погода в понедельник

Ясная погода с облачностью установится 27 июня почти во всех украинских регионах. Только в Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму погода в начале недели будет пасмурной и дождливой. Температура воздуха днем составит +28…+30 °С, и только на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +33…+35 °С. Ночью в большинстве регионов ожидается до +15...+17°С, в Донецкой, Киевской, Одесской и Закарпатской областях - +19...+20°С.

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