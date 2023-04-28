Капризные выходные. Синоптики предупредили: тепла и солнца еще придется подождать 28 апреля, 14:01 Капризные выходные с осадками (Фото:Pixabay / Pexels)

Не смотря на повышение температуры воздуха после циклонического похолодания, погода на выходные дни скорее будет способствовать приятным посиделкам в теплых помещениях.

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных будет капризной. Жителей практически всех областей Украины ожидают затянутое облаками небо, дожди, грозы и ночные заморозки, поэтому метеозависимым людям следует быть наготове.

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Погода в субботу 29 апреля

В субботу в большинстве регионов облачно с прояснениями. На западе страны пройдут небольшие дожди, на востоке и юго-востоке ожидаются умеренные дожди с грозами. Средняя температура воздуха днем в Украине составит около +13…+16 °С. Ночью в Днепре, восточных и юго-восточных областях термометры покажут от +5 до +12 °С, а вот в западные, центральные и северные области придут заморозки до -3 °С, поэтому следует заранее укрыть растения в саду и огороде.

Погода в воскресенье 30 апреля

В воскресенье погода будет облачной, средняя дневная температура воздуха в большинстве областей составит +12…+14 °С. Теплее всего будет в Одесской и Николаевской областях, на Волыни и Закарпатье — +16 … +18 °С. Ночью в Киеве, северных и центральных регионах ожидаются заморозки.

Небольшие дожди пройдут в западных, восточных и южных областях. Если неблагоприятная погода отменит вашу прогулку, не сокрушайтесь — можно устроить дома джаз-пати, ведь 30 апреля в мире отмечают День джаза. И не забудьте зажечь свечи! Не только для особого настроения, но и в честь Дня подсвечника, который также отмечается в этот день.

Погода в понедельник 1 мая

Будет дождь в понедельник на востоке, юге и в центре страны. При этом в восточных и центральных областях погода в начале недели будет прохладной — до +13…+16 °С, на юге, севере и западе воздух прогреется до весьма комфортных +17…+19 °С, а в Закарпатье и Буковине — до + 21 °C.

Не забудьте о защите от аллергенов!

По всей Украине цветет береза, аллергикам стоит по возможности ограничить пребывание на улице утренними и вечерними часами, установить на окна сетки и чаще стирать одежду.

Народные приметы и верования

Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что наши предки в этот день обещают сильные урожаи. В этот день старались не рвать цветы во избежание проблем со здоровьем.

Солнечная погода на Зосиму, 30 апреля, обещала жаркое засушливое лето, а облачная — дожди и прохлады в ближайшие дни. Поскольку святой Зосима считается покровителем пчел и пчеловодства, в этот день лакомились медом, чтобы целый год быть здоровыми и удачливыми.