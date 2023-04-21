Погода стабилизируется. Потепление на выходных и дожди с грозами в нескольких областях 21 апреля, 11:01 На выходных погода стабилизируется (Фото:1000Words / depositphotos)

На выходные дни погода позволит нам насладиться повышением температуры воздуха.

В субботу, 22 апреля, в западных областях температура воздуха +10+15 градусов, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. В центральных и южных областях +12+17 градусов, без осадков. В восточных областях +14+19 градусов, местами дождь и с грозами. В Крыму +16+21, без осадков.

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В воскресенье 23 апреля в западных областях +12+17 градусов, без осадков. В центральных и южных областях +14…+19 градусов, местами дождь и с грозами. В восточных областях +16+21 градус, без осадков. В Крыму +18+23 без осадков.

В Киеве на выходных дневная температура воздуха +15+16 градусов, ночная +6+9 градусов. Переменная облачность, возможен кратковременный дождь.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре на выходных дневная температура воздуха +12+14 градусов, ночная +8 градусов. В субботу облачно, кратковременный дождь, в воскресенье переменная облачность.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове на выходных дневная температура воздуха +12+17 градусов, ночная +7+8 градусов. В субботу облачно, кратковременный дождь, в воскресенье переменная облачность 1 также возможен кратковременный дождь.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Одессе на выходных дневная температура воздуха +14+15 градусов, ночная +8 градусов. В субботу облачно, дожди, в воскресенье ясно и солнечно.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове на выходных дневная температура воздуха +16+18 градусов, ночная +5+7 градусов. В субботу переменная облачность, в воскресенье ясно и солнечно.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo