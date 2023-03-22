Успеть согреться. Кому повезет ощутить тепло +20 градусов до похолодания 22 марта, 11:43 До конца недели будет тепло, но не везде солнечно (Фото:Anna_Om / depositphotos)

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе нас ждет очередное похолодание, поэтому сейчас очень важно успеть погреться на солнце.

В ближайшие дни на всей территории Украины будет повышаться температура воздуха. В некоторых регионах погода создаст иллюзию лета. К примеру, в западных и Одесской областях, местами, дневная температура воздуха может подняться до +18+20 градусов. Но при этом не везде будет солнечно. Тем, кому повезет с ясными днями, необходимо пользоваться моментом и обязательно выбираться на природу.

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В Киеве ясных солнечных дней в ближайшее время не будет. Дневная температура до конца недели +13+19 градусов, ночная +5+10 градусов. В период потепления киевляне могут рассчитывать на три дня с переменной облачностью и два пасмурных дня.

Фото: Погода на месяц в Киеве / gismeteo

Во Львов потепление также придет без ясных солнечных дней. Дневная температура до конца недели +12+17 градусов, ночная +6+11 градусов. В этот период времени львовяне могут рассчитывать на три пасмурных дня без осадков и два дня с переменной облачностью и возможным дождем.

Фото: Погода на месяц в Львове / gismeteo

В Харькове в ближайшее время будет один ясный солнечный день, один день с переменной облачностью с возможным кратковременным дождем и три пасмурных дня. Дневная температура до конца недели +11+17 градусов, ночная +1+10 градусов.

Фото: Погода на месяц в Харькове / gismeteo

В Днепр потепление придет с одним солнечным ясным днем и тремя днями с переменной облачностью. Дневная температура до конца недели +11+17 градусов, ночная +4+8 градусов. В воскресенье пасмурный день с понижением температуры и кратковременным дождем.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе самым высоким градусом потепления станет +14 днем и +7 ночью. Ясная солнечная погода не ожидается. До конца недели одесситы смогут насладиться солнечным теплом во время, когда солнце будет показываться из-за облаков на протяжение четырех дней.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo