Без особых изменений. Синоптик предупредила о непогоде и природных катаклизмах
Дождливая погода (Фото:kamchatka / depositphotos)
Почти на всей территории Украины неделя начинается пасмурной погодой.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о том, что на этой неделе не стоит рассчитывать на кардинальные изменения погоды.
«Новая неделя после Пасхи начинается стабильно — особых изменений в погоде не видно.
18 апреля ожидается умеренная температура воздуха, в течение дня +12+15, на западе местами +9+12 градусов, теплее всего будет в южной части, до +17+20 градусов.
Дожди более вероятны на западе и юго-западе Украины, на остальной территории — сыро, облачно, но без существенных осадков.
Текущая неделя будет в Украине свежей, ночью и утром холодно, днем умеренно тепло. Периодические дожди остаются.
Ситуация с паводком, весенним половодьем остается сложной, вода прибывает, поэтому внимательно следите за сообщением гидрологов из Украинского Гидрометцентра и ГСЧС".
Какая будет погода в Киеве завтра 18 апреля
«В Киеве завтра осадки какие-то серьезные маловероятные, дневная температура воздуха будет крутиться вблизи +13+14 градусов».