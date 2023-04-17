Без особых изменений. Синоптик предупредила о непогоде и природных катаклизмах 17 апреля, 14:55 Дождливая погода (Фото:kamchatka / depositphotos)

Почти на всей территории Украины неделя начинается пасмурной погодой.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о том, что на этой неделе не стоит рассчитывать на кардинальные изменения погоды.

«Новая неделя после Пасхи начинается стабильно — особых изменений в погоде не видно.

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18 апреля ожидается умеренная температура воздуха, в течение дня +12+15, на западе местами +9+12 градусов, теплее всего будет в южной части, до +17+20 градусов.

Дожди более вероятны на западе и юго-западе Украины, на остальной территории — сыро, облачно, но без существенных осадков.

Текущая неделя будет в Украине свежей, ночью и утром холодно, днем умеренно тепло. Периодические дожди остаются.

Ситуация с паводком, весенним половодьем остается сложной, вода прибывает, поэтому внимательно следите за сообщением гидрологов из Украинского Гидрометцентра и ГСЧС".



Какая будет погода в Киеве завтра 18 апреля



«В Киеве завтра осадки какие-то серьезные маловероятные, дневная температура воздуха будет крутиться вблизи +13+14 градусов».