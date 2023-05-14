Температурный скачок. Почему потепление наберет скорость на следующей неделе и где будет прохладнее — синоптик 14 мая, 05:29 Самые теплые дни мая (Фото:silverjohn / depositphotos)

Тенденция повышения температурной шкалы на термометрах и солнечные дни придают нам крылья.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, дала объяснение стремительному потеплению на следующей неделе и предупредила в каких областях будет прохладнее.

«Сначала расскажу о выходных — они у нас будут такие довольно приятные, наконец погожие, с комфортной температурой, которая продолжит повышаться. В большинстве областей страны она будет в пределах +18+22 градуса. Приятно и удобно. Что касается осадков, то их ожидаем разве что в западных областях завтра в дневные часы. Небольшие кратковременные дожди и местами грозы. И так же днем 15 мая на юго-востоке страны на небольшой территории будет дождь. Остальные области — преимущественно без осадков. Больше солнечных прояснений ожидаем. И, соответственно, погода будет достаточно комфортной.

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Если сейчас и в субботу будет преобладать северо-восточное направление воздушных масс, то в течение выходных оно будет меняться на юго-восточное, то есть появится южная составляющая, и это означает, что более теплая воздушная масса зайдет на нашу территорию. Начало следующей недели ознаменуется повышением температуры. В основном мы его ощутим в ночные часы. Температура ночью 14−15 мая составит +8+13 градусов, а в дневные часы +18+23, даже +24, практически по всей территории страны 14−17 мая.

Только на востоке страны 16 и 17 числа ночью немного прохладнее — +5 +10 градусов. Так как у нас изменятся воздушные потоки и появится южная составляющая, воздух будет поступать более теплый, южный, поэтому и повышается температура — как в дневные, так и в ночные часы".