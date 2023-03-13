Не расслабляться. Солнце и +18 — в Украине существенно потеплеет, но ненадолго — синоптик 13 марта, 15:24 Стремительное, но недолгое потепление (Фото:alexraths / depositphotos)

Завтра в Украину нагрянет сухая солнечная погода, в некоторых областях воздух прогреется до +18 градусов, но еще рано забывать о теплых вещах.

По словам синоптика Наталки Диденко, которая дала прогноз на своей странице в Facebook, в ближайшее время в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса антициклонального происхождения, только ночью на Волыни, Ровенщине, а вечером (завтра) на юге Крыма пройдет небольшой дождь.

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«Ветер южного направления, вероятны штормовые порывы до 15−20 метров в секунду. Осторожно!

Температура воздуха порадует.

14 марта предполагается в течение дня +10+15 градусов, в западных областях +12+18 градусов!

Несколько свежее будет на востоке Украины и на побережье морей, +7+10 градусов.

В Киеве во вторник столбики термометров поднимутся до чудесных +12, +13 градусов.

Однако будет в столице завтра сильный ветер — может гонять пыль, легкие предметы, гнуть тополя и качать плохо укрепленные билборды.

Можно уже положить в сумку темные очки — защиту от пыли, сильных порывов, не видны ветреные слезы, а первое солнце иногда бывает необычно ярким.

В среду существенно похолодает в западных областях, в четверг почти повсюду, в ближайшие суббота-воскресенье снова вернут в Украину весеннее тепло.

И одевайте обязательно шапку — пренебрегайте ранней весной еще рано ".