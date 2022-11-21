«Циклон пойдет дальше». Как долго в Украине продлятся снегопады и холодные дожди 21 ноября, 15:11 Погода на 22 ноября в Украине: продолжатся ли снегопады и холодные дожди (Фото:unsplash)

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, как долго в Украине продлятся осадки в виде снега и ледяного дождя.

«Циклон, на котором прискакал сегодня к нам святой Михаил, завтра уже пойдет дальше. Поэтому эти сегодняшние снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь и другие атмосферные дары будут постепенно покидать территорию Украины», — написала она в своем Facebook.

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Во вторник 22 ноября, в большинстве областей осадков не предполагается, только в восточной части и на юго-востоке пройдут дожди. В Киеве во вторник осадки маловероятны. Ночью -1−3 °C, днем около нуля.

Наталья Диденко рассказала, долго ли будут продолжаться снег и дожди на территории Украины / Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха в течение дня на западе и севере будет колебаться от -2 до +3°C. На востоке и юге — +8+13°C. В Винницкой области температура будет держаться около нуля, в Кропивницком и Черкасской области +3+6°C, на Полтавщине и в Днепре с районами до +9°C.

В то же время ситуация на дорогах будет оставаться сложной из-за остатков осадков, гололеда или просто мокрого покрытия. Украинский гидрометцентр предупредил, что 22 ноября в западных, северных и большинстве центральных областей на дорогах гололедица, ночью в западных областях туман, видимость 200−500 м. Сохраняется І уровень опасности, желтый.

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