«Тридцаток практически не будет». Синоптик о неустойчивости атмосферы и средних температурных показателях до конца мая 23 мая, 10:04 Неустойчивая погода до конца мая (Фото:I_g0rZh / depositphotos)

Вторая половина мая пройдет и закончится под влиянием малоградиентного поля, когда нет какого-то ярко выраженного фронта.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью NV, напомнила о неустойчивой атмосфере и дала прогноз средней температуры до конца мая.

«До конца мая показатели температуры воздуха будут не слишком отличаться в разных частях Украины. В ночные часы 22 мая +11+16, в западных и северных областях +8+13 градусов. А днем практически по всей территории страны +19+24, только в Закарпатской области и в южных и восточных областях местами до +28 может быть.

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В Украину зашла теплая воздушная масса, и в ночные часы уже, как видим, тоже стало довольно тепло по всей территории.

Ветер будет преобладать умеренных скоростей, но стоит отметить, что во время грозы, а мы их иногда ожидаем (здесь надо следить за оперативными прогнозами и предупреждениями), возможны усиления ветра. Пока нельзя сказать, что они приобретут стихийный характер. Шквалов и града пока не предвидим.

Кое-где будет греметь. Весенние майские типичные грозы, их на следующей неделе услышит большинство украинцев, кроме западных областей.

Эта неустойчивость атмосферы, которая со среды начнется, будет удерживаться до 29 мая точно. И там, возможно, даже больше территории страны охватит, западные области тоже. Стоит брать зонтик, но точнее надо следить за прогнозами на следующий день, когда и где именно будет высокая вероятность дождей. В целом в западных регионах будет меньше осадков.

Можно отметить, что в этом году нет жары — к концу весны мы подходим без «тридцаток», их практически не будет".