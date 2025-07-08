В Украине с 7 по 8 июля пронесся мощный ураган. В западных областях непогода повредила жилые дома, срывала крыши, валила деревья.

Последствия непогоды показали спасатели.

В частности, дожди с сильным ветром и градом прошли по Львовской, Закарпатской и Ровенской областям, оставив после себя поваленные деревья, сорванные крыши. Также наблюдаются отключения света в некоторых населенных пунктах.

Фото: ГСЧС

В Закарпатье зафиксировано более 50 поврежденных крыш в селе Бадов, еще 20 выездов спасателей — они убрали 22 дерева, которые упали на дороги, электросети и дворы.

На Волыни работали более 40 спасателей и 11 единиц техники в Ковельском, Луцком и Владимирском районах. Деревья убирали с автодорог и улиц, чтобы восстановить движение транспорта.

Фото: ГСЧС

В Черновицкой области повреждено более 1400 кв.м. кровель на домах, предприятиях и административных зданиях. Деревья падали на автодороги, дома и автомобили. Над ликвидацией последствий непогоды работали 41 спасатель и 11 единиц техники.

На Прикарпатье спасатели совершили 12 выездов, из них 10, чтобы убирать деревья, которые падали на припаркованные машины. Один лист жести с кровли сорвался на проезжую часть.

Фото: ГСЧС

Во Львовской области ураган повалил деревья в городах и селах, перекрывая дороги и повреждая частную собственность.

Во многих населенных пунктах ликвидация последствий непогоды еще продолжается. К работам привлечены десятки спасателей и спецтехника.