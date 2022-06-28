Скорое похолодание. Синоптик прогнозирует, что жара отступит от Украины уже в ближайшие дни 28 июня, 19:23 Долгожданную прохладу в Украине прогнозируют уже через два дня (Фото:pexels/Jonathan Petersson)

Синоптики обещают похолодание в ближайшие несколько дней. Наталка Диденко считает, что это произойдет совсем скоро.

В июне погода была жаркой и облегчения не приносили даже частые дожди и грозы. К счастью, долгожданную прохладу в Украине прогнозируют уже через два дня. Вторник и среда, 18 и 29 июня будут жаркими, а в четверг, 30 июля, температура воздуха ощутимо снизится в большинстве регионов. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

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В западных областях спад температуры произойдет немного позже, вероятно уже в начале июля, а пока все еще жарко: +30…+34 °C. В Сумской, Луганской и Харьковской областях +26…+29 °C в дневное время.

В среду, 29 июня, в большинстве областей ожидают сухую погоду, кратковременные осадки возможны в вечернее время в северных и центральных регионах.

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