Где будут грозы, а где изнуряющая летняя жара. Прогноз погоды на выходные 13−14 августа 12 августа, 15:25 Особенно сильные ливни с грозами ожидаются 13 августа в Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областях (Фото:ronomore / pixabay.com)

По данным Sinoptik.ua, на выходных погода в Украине в разных регионах будет сильно отличаться. Общий диапазон температур по стране — от +23 до +35 °С.

Погода в субботу 13 августа

В субботу в Крыму, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях синоптики прогнозируют +33…+35 °С. В Николаевской и Херсонской областях ожидаются +30…+31°С, в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях — до +31°С, на Закарпатье — +28°С. В других регионах температура будет соответствовать августовской норме: в западных областях - +24 ... +26 °С, в центральных и северных - +26 ... 28 °С. Ночью столбики термометров покажут +13…+15 °С на Западе, +17…+19 °С — в северных и центральных регионах, +21…+23 °С — на Юге и Востоке.

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В Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях в субботу обойдется без осадков. В остальных регионах пройдут дожди с грозами. Особенно сильные ливни ожидаются в Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областях.

Погода в воскресенье 14 августа

Жарким и солнечным воскресенье окажется в Донецкой, Луганской и Харьковской областях (+33…+35 °С), в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Сумской областях (+29…+31 °С), на Закарпатье, в Киевской, Черниговской и Полтавской областях (+28…+29°С). Также жарко будет в Одессе и на юге (+28…+29 °С), но здесь неделя закончится дождями с грозами.

В западных регионах и Черкасской области термометры покажут комфортные +23…+25 °С, но следует приготовиться к дождю.

Погода в понедельник 15 августа

Во всех областях, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской погода в начале недели будет дождливой. Воздух при этом прогреется до +26…+28 °С в западных регионах, до +31…+32 °С — в северных и центральных областях, до +33…+34 °С — на юге и востоке. Жителям Луганской и Донецкой областей советуем оставаться в полдень дома — воздух здесь раскалится до +36…+37 °С.

Осторожно, аллергены!

Напоминаем, сейчас на всей территории Украины активно цветут амброзия и полынь. Старайтесь не открывать окна в автомобиле (особенно за городом), чаще проводите влажную уборку и не сушите вещи на балконе, чтобы на них не осела пыльца растений.

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