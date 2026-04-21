В Ивано-Франковскую область вернулась зима: заснежило Ворохту и гору Поп Иван — видео

21 апреля, 09:55
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Гора Поп Иван в Ивано-Франковской области 21 апреля (Фото: ГСЧС Ивано-Франковской области)

Гора Поп Иван в Ивано-Франковской области 21 апреля (Фото: ГСЧС Ивано-Франковской области)

Поселок Ворохта и гору Поп Иван в Ивано-Франковской области засыпало снегом. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщают пользователи соцсетей и ГСЧС в Ивано-Франковской области.

По словам спасателей, несмотря на календарную весну, в высокогорье сохраняются зимние погодные условия.

«Сегодня на горе Поп Иван Черногорский наблюдаются сложные погодные условия: облачно, туман, ветер северный 8 м/с, температура воздуха -8°C, падает снег. При таких условиях резко ухудшается видимость, возрастает риск переохлаждения и дезориентации», — предупредили в ГСЧС.

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Спасатели рекомендуют:

  • воздержаться от выходов в высокогорье;
  • обязательно проверять прогноз погоды перед путешествием;
  • регистрировать туристические маршруты и сообщать близким о своих планах;
  • иметь при себе необходимое снаряжение и средства связи.

21 апреля Иван Семилит, синоптик Укргидрометцентра, рассказал NV, что в Украине будет продолжаться довольно холодная весна. Погоду определит циклон, который вскоре начнет свое движение со стороны Карпат в направлении Азовского моря.

На днях будет дождливо в большинстве областей, кроме северных регионов, дает прогноз эксперт. Ветер будет преимущественно северный, скоростью 5−12 м/с, а местами еще и ожидаются порывы до 15−20 м/с.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Ивано-Франковск погода в Украине Прогноз погоды Снег

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