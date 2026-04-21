Поселок Ворохта и гору Поп Иван в Ивано-Франковской области засыпало снегом . Об этом во вторник, 21 апреля, сообщают пользователи соцсетей и ГСЧС в Ивано-Франковской области.

По словам спасателей, несмотря на календарную весну, в высокогорье сохраняются зимние погодные условия.

«Сегодня на горе Поп Иван Черногорский наблюдаются сложные погодные условия: облачно, туман, ветер северный 8 м/с, температура воздуха -8°C, падает снег. При таких условиях резко ухудшается видимость, возрастает риск переохлаждения и дезориентации», — предупредили в ГСЧС.

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Спасатели рекомендуют:

воздержаться от выходов в высокогорье;

обязательно проверять прогноз погоды перед путешествием;

регистрировать туристические маршруты и сообщать близким о своих планах;

иметь при себе необходимое снаряжение и средства связи.

21 апреля Иван Семилит, синоптик Укргидрометцентра, рассказал NV, что в Украине будет продолжаться довольно холодная весна. Погоду определит циклон, который вскоре начнет свое движение со стороны Карпат в направлении Азовского моря.

На днях будет дождливо в большинстве областей, кроме северных регионов, дает прогноз эксперт. Ветер будет преимущественно северный, скоростью 5−12 м/с, а местами еще и ожидаются порывы до 15−20 м/с.