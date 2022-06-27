Редкая прохлада. Сколько в Украине продлится изнурительная жара — прогноз
Прохлада настигнет лишь некоторые области и города (Фото:Pixabay)
Синоптики предвидят кратковременное похолодание, которое затронет лишь некоторые регионы страны. Ощутить прохладу и отдохнуть от летней жары смогут в основном жители западных областей.
Июнь, как и наступающий июль, оказался жарким месяцем с редкими кратковременными осадками. Согласно прогнозам синоптиков, надеяться на похолодание и значительное снижение температуры не приходится. Прохлада настигнет лишь некоторые области и города. Более комфортные периоды прогнозируют в Киеве, Ивано-Франковске и Ужгороде.
Погода в Киеве
В столице похолодает уже в начале июля, 5, 6 и 7 июля ожидают температуру около +22…+25 °C, а в ночное время и до +14…+15 °C. Возможны небольшие дожди, а также дождь с грозой.
Погода в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковске минимальные показатели ожидают в среду, 6 июля. В этот день столбик термометра покажет +18 °C, а уже следующей ночью всего лишь +12 °C. Затем температура снова начнет расти и останется высокой в течение всего месяца.
Погода в Ужгороде
В Ужгороде последние дни июня и первые дни июля будут особенно жаркими: около +37…+38 °C. Прохлада наступит только в среду, 6 июля, однако продлится совсем недолго. Минимальные показатели температуры в начале июля +24 °C днем и +13 °C ночью.
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