Редкая прохлада. Сколько в Украине продлится изнурительная жара — прогноз 27 июня, 20:24 Прохлада настигнет лишь некоторые области и города (Фото:Pixabay)

Синоптики предвидят кратковременное похолодание, которое затронет лишь некоторые регионы страны. Ощутить прохладу и отдохнуть от летней жары смогут в основном жители западных областей.

Июнь, как и наступающий июль, оказался жарким месяцем с редкими кратковременными осадками. Согласно прогнозам синоптиков, надеяться на похолодание и значительное снижение температуры не приходится. Прохлада настигнет лишь некоторые области и города. Более комфортные периоды прогнозируют в Киеве, Ивано-Франковске и Ужгороде.

Видео дня

Погода в Киеве

В столице похолодает уже в начале июля, 5, 6 и 7 июля ожидают температуру около +22…+25 °C, а в ночное время и до +14…+15 °C. Возможны небольшие дожди, а также дождь с грозой.

Фото: gismeteo.ua

Погода в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске минимальные показатели ожидают в среду, 6 июля. В этот день столбик термометра покажет +18 °C, а уже следующей ночью всего лишь +12 °C. Затем температура снова начнет расти и останется высокой в течение всего месяца.

Фото: gismeteo.ua

Погода в Ужгороде

В Ужгороде последние дни июня и первые дни июля будут особенно жаркими: около +37…+38 °C. Прохлада наступит только в среду, 6 июля, однако продлится совсем недолго. Минимальные показатели температуры в начале июля +24 °C днем и +13 °C ночью.

Фото: gismeteo.ua

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.