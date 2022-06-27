Редкая прохлада. Сколько в Украине продлится изнурительная жара — прогноз

27 июня, 20:24
Прохлада настигнет лишь некоторые области и города (Фото:Pixabay)

Прохлада настигнет лишь некоторые области и города (Фото:Pixabay)

Синоптики предвидят кратковременное похолодание, которое затронет лишь некоторые регионы страны. Ощутить прохладу и отдохнуть от летней жары смогут в основном жители западных областей.

Июнь, как и наступающий июль, оказался жарким месяцем с редкими кратковременными осадками. Согласно прогнозам синоптиков, надеяться на похолодание и значительное снижение температуры не приходится. Прохлада настигнет лишь некоторые области и города. Более комфортные периоды прогнозируют в Киеве, Ивано-Франковске и Ужгороде.

Видео дня
Читайте также:
Температура до +37. В каких городах Украины июль будет самым жарким месяцем

Погода в Киеве

В столице похолодает уже в начале июля, 5, 6 и 7 июля ожидают температуру около +22…+25 °C, а в ночное время и до +14…+15 °C. Возможны небольшие дожди, а также дождь с грозой.

gismeteo.ua
Фото: gismeteo.ua
Читайте также:
Где будет +33, а где пройдут грозы: прогноз погоды на выходные

Погода в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске минимальные показатели ожидают в среду, 6 июля. В этот день столбик термометра покажет +18 °C, а уже следующей ночью всего лишь +12 °C. Затем температура снова начнет расти и останется высокой в течение всего месяца.

gismeteo.ua
Фото: gismeteo.ua

Погода в Ужгороде

В Ужгороде последние дни июня и первые дни июля будут особенно жаркими: около +37…+38 °C. Прохлада наступит только в среду, 6 июля, однако продлится совсем недолго. Минимальные показатели температуры в начале июля +24 °C днем и +13 °C ночью.

gismeteo.ua
Фото: gismeteo.ua
Читайте также:
Редактор: Евгения Гусева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Прогноз погоды Синоптики Погода Жара в Украине Июль

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X