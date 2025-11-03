Второе бабье лето. Синоптики сообщили, где температура воздуха повысится до +21 и сколько будет дождей в течение недели в Украине

Ноябрь начался с приятных теплых дней с минимальным количеством осадков и продолжает дарить комфортную погоду.

В течение текущей недели, по прогнозу синоптиков, в Украине будут господствовать теплые воздушные массы, благодаря которым установится температура воздуха существенно выше нормы. Прогнозируется небольшое количество дождей и длительный период солнечной погоды — в разгаре второе бабье лето.

В понедельник, 3 ноября, на всей территории Украины предполагается теплая, сухая погода без осадков. Небольшие дожди пройдут лишь на крайнем западе во второй половине дня. Ветер южный/юго-восточный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +4 +10 градусов, дневная +10 +15 градусов, на крайнем западе, в Крыму и в Одесской области +16 +21 градус.

Во вторник, 4 ноября, дожди ожидаются на западе, а также местами днем в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории страны сохранится теплая и сухая погода. Ветер южный/юго-восточный, 5 — 10 м/с, в западных областях западного направления, 9 — 14 м/с. Ночная температура воздуха +3 +10 градусов, дневная +8 +14 градусов, на юге и в Крыму +12 +17 градусов.

В среду, 5 ноября, небольшие дожди и облачная, неустойчивая погода предполагается в западных, центральных и южных областях. На севере и востоке преимущественно без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в западных регионах северо-западный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +3 +9 градусов, дневная +7 +13 градусов.

В четверг, 6 ноября, теплая погода без осадков из-за влияния антициклона установится во всех регионах страны. Ночью и в первой половине дня местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в западной части юго-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +3 +9 градусов, дневная +11 +16 градусов, на юге и западе +13 +18 градусов.

В пятницу, 7 ноября, комфортная погода без осадков сохранится по всей территории Украины. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в западной части южный, 5 — 10 м/с. Ночная температура +3 +9 градусов, дневная +11 +16 градусов, в южных и западных регионах местами +17 +18 градусов.

В выходные, 8 и 9 ноября, из-за влияния антициклона и на фоне высокого давления продолжится период аномально теплой и сухой погоды по всей стране. Ветер будет преобладать южного/юго-западного направления, 5 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +2 +8 градусов, дневная +10 +16 градусов, на крайнем юге и Закарпатье местами +17 +18 градусов.