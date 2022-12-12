«Температурные и атмосферные качели». Синоптик предупреждает об ухудшении погоды в декабре 12 декабря, 17:25 Прогноз погоды в Украине на декабрь. (Фото:Pixabay.com)

В первой декаде декабря в Украине было зафиксировано неожиданное потепление — температура воздуха до +15 в некоторых областях. Однако во второй половине декабря можно ожидать ухудшения погоды и мороз.

Известная синоптик Наталья Диденко рассказала Радио НВ, какой будет погода в декабре 2022 года и ожидать ли морозов в десятки градусов, которыми пугают украинцев.

Метеоролог объяснила, что морозы в декабре - стандартное явление для Украины, и до определенного уровня он будет в норме. А ухудшение погоды по ее словам имеет естественное объяснение.

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«Подобные синоптические ситуации случаются. И я бы сказала, что они с точки зрения человеческой возможно ненормальные, а с точки зрения атмосферной, сезонной — абсолютно нормальные. К нам пришел циклон с атмосферными фронтами. И именно он обусловил вот такое, синоптики не любят говорить ухудшение погоды, погода не может быть хуже или лучше: осложнения, скажем так. И потому, поскольку холод сначала проник в западные области Украины, там было очень скользко и снег. Затем постепенно холодный воздух двигался в восточном направлении. И, например, очень интересно, в Киеве наблюдался аномальный ход – вчера вообще было плюс 11 в столице, а сегодня там минус один, ноль или минус два. Этот переход дождя в мокрый снег, который фактически повлек за собой утреннюю, скажем, сложную ситуацию и на дорогах, и на тротуарах. Разумеется, там, где снижается температура воздуха, очень опасное зимнее явление, например, гололед, ― говорит она.

Тем не менее, к востоку от Киева сейчас теплее. В Харьковской области, в Днепре, в Луганске, Донецкой области, в Запорожье ― сейчас преимущественно дождь. И температура воздуха там +4+9 градусов тепла, а может, где-то и выше. Севернее - мокрый снег переходит в дождь.

«Будет у нас и дальше погода нестабильная, без каких-то синоптических страшилок, которыми часто любят наши славные, и не очень славные медиа, пугать людей. Поэтому просто хочу сказать, что в ближайшее время ожидается понижение температуры воздуха, не какое-то уж такое критическое. Согласитесь, что для зимы это совсем нормально. Опять же это будет чередоваться с оттепелями. Пока такая пестрая, с периодическими осадками погода. Антициклона пока не видно», - обещает Наталья.

Таким образом ночью можно ожидать -5-7 градусов. Днем -1-3 градуса. А на субботу и воскресенье 17-18 декабря температура воздуха снова может быть 0+2+3 градуса. Николая может немного будет холоднее в западной части Украины.

«А что такое антициклон? Это область повышенного атмосферного давления, когда обычно наблюдается среди зимы ясная, морозная, сухая погода. Нет, пока будет преобладать атлантико–западные процессы, юго-западные, порой с порывами холода. Но сильного мороза, например, до -15 градусов, пока не будет. Но вот такая неустойчивая, влажная синоптическая ситуация с колебаниями температуры воздуха», - подчеркнула синоптика.

В Европе в это же время аналогичная снежная погода – небольшой мороз и осадки.

«К примеру, в Великобритании погода по температуре воздуха вообще комфортна. Где-то в Ирландии, Дублине -1, в Лондоне -1, облачно правда, но как же так, чтобы в Лондоне не было облачно. Много снега выпадает сейчас в Чехии, Польше. Снег также в Венгрии на севере Европы. В наших братских Балтийских странах тоже сейчас и морозно, и с периодическим снегом до -5 градусов. И, конечно, теплее значительно в Греции. К примеру, в Риме +9 градусов, в Афинах вообще сейчас +17 градусов. Вот такая очень разнообразная погода, но в общем-то логичная. То есть на севере холодно, на юге тепло. Снег, где тепло, там очевидно, что дождь», – объясняет Наталья Диденко.

В течение недели все равно не сложится устойчивая погода – будет то оттепель, то мороз. Это также касается Харьковщины, Донбасса и Северного Причерноморья.

Завтра на востоке Харьковской области ― около нуля, Донетчина, Луганщина еще тепло ― +3+5 до +7 градусов.

14 декабря, это среда, на востоке Украины похолодает до -2-5 градусов. 15 декабря снова около нуля.

«А потом опять там повышение температуры воздуха, 17-18 декабря, где-то до +3+6 градусов тепла. Очень сложная погода. Честно говоря, синоптикам сейчас не поздоровится в плане составления прогноза. Потому что чуть ли не каждый день такие температуре качели, и атмосферные тоже», ― добавляет синоптикиня.

По словам Наталки Диденко, аграриям стоит советоваться с метеорологами о посадке и засевании, потому что сейчас предсказать погоду сложно, можно только оценить влажность.

«И здесь мне трудно что-нибудь сказать. Здесь нужно спрашивать у экспертов, агрометеорологов. Я единственное, что могу сказать, влага – это всегда хорошо на самом деле. Вчера такой обильный дождь прошел, он увлажняет почву. А как это будет влиять на будущий урожай, я думаю, что это нужно обращаться к специалистам, агрометеорологам, и, собственно, к аграриям», ― советует эксперт.