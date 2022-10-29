Необычный ноябрь. Сколько будут продолжаться последние теплые дни осени 29 октября, 07:30 Ноябрь в Украине будет теплым (Фото:sergeypeterman / depositphotos)

По словам начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского Гидрометцентра Владислава Билыка, ноябрь 2022 года будет теплее, чем обычно.

С 27 октября по 7 ноября в Украине преимущественно будет малооблачная и солнечная погода. Средняя дневная температура в этот период будет +10…+15 градусов днем и +3…+8 ночью. Исключением могут стать Карпаты. Там ожидается минусовая температура.

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По словам синоптика, поле повышенного давления, которое сейчас идет с запада, принесет прекращение дождей. Устанавливается сухая и малооблачная погода. Ощутимых похолоданий в ближайшее время не будет. «Очередное бабье лето» —назвал начало ноября Владислав Билык.

Эксперт утверждает, что даже если в ноябре выпадет первый снег, он будет непродолжительным и неустойчивым. В большем количестве снег, скорее всего, выпадет в середине декабря.

Ранее в НВ синоптики рассказали о том, сколько снега выпадет в Украине зимой.

До похолоданий и снега важно успеть подготовить к зиме сад. Провести подкормку и обрезку деревьев, укрыть розы. Заготовить дрова. Создать комфортные условия для того, чтобы не зависеть от капризов погоды.