До +16. Синоптики сообщили о резком потеплении в Украине на Крещение 11 января, 17:05 Потепление в Украине — синоптики сообщили, где будет теплее всего на Крещение (Фото:Pixabay.com)

После мороза на Рождественские праздники в Украину возвращается новое потепление. Синоптики определили, где в Украине будет теплее всего на Крещение.

Метеорологи на сайте Синоптик прогнозируют потепление по всей Украине перед Крещением. На западе Украины погода все время оставалась немного теплее, чем на севере и востоке, поэтому потепление начнется там раньше.

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Холоднее всего будет на востоке Украины. Морозы в Луганске и Донецке в течение следующей недели только станут меньше.

В Луганске 12−15 января начнет подниматься температура воздуха от -10 до -30 градусов. На Крещение погода будет облачная, температура до 20 января будет колебаться от -3 -1 до +1+3 градуса.

Погода в Луганске / Фото: ua.sinoptik.ua

В Донецке мороз -15−5 будет держаться до 16 января. 17−20 января на Крещение погода будет пасмурной, температура не упадет ниже -3 и поднимется до +3 градуса тепла.

Погода в Донецке / Фото: ua.sinoptik.ua

В Ужгороде тепло 11 января, и продержится такая погода в Крещение. Температура воздуха будет от +4+6 до +9+10 градусов тепла, возможны осадки — дождь и мокрый снег. С 20 января ожидаются похолодания и заморозки до -1 градуса.

С 15 января в Черновцах станет подниматься температура воздуха. С 14 января метеорологи обещают облачность, температуру от 0 до +6, а затем от +2 до +5 градусов тепла.

Погода во Львове / Фото: ua.sinoptik.ua

Во Львове потепления можно ожидать с 13 января — погода будет пасмурной, возможен снег и мокрый снег. Температура поднимется до 0+7 до +1+11 градусов в течение нескольких дней.

В Киеве мороз начнет спадать с 13 января, однако действительно морозы могут отступить с 16 января. С 11 января погода будет преимущественно пасмурная, с прояснениями. Возможны осадки. Температура воздуха составит от +1 до +7 градусов после 16 января и на Крещение.

Погода в Киеве / Фото: ua.sinoptik.ua

В Харькове сильные морозы начнут спадать также с 13 января — с 13 по 16 января температура воздуха составит от -6 до +1 градусов. На Крещение температура воздуха в Харькове будет от -2 до +3 градусов. С 13 января синоптики предполагают пасмурную погоду с возможными прояснениями.

Погода в Чернигове / Фото: ua.sinoptik.ua

В Чернигове морозы и ясная погода сменятся облачностью и потеплением с 14 по 15 января. Температура воздуха будет составлять от +1+2 до +7 градусов тепла. С 11 по 14 января ожидается от -1 до -9 градусов мороза в Чернигове.

В Хересне с 11 по 15 января оставляет местья ясная погода с облачностью, температура будет от -5 до -2 градусов, однако стремительно подниматься. С 16 до 20 потеплеет до +12 градусов тепла. Кое-где до 20 января возможны ночные заморозки.

Погода в Симферополе / Фото: ua.sinoptik.ua

В Крыму потепление ожидается с 12 января, погода будет преимущественно ясной, иногда с облачностью. Температура будет подниматься от -1 -2 градуса до +15+16 градусов тепла.

Погода в Одессе / Фото: ua.sinoptik.ua

В Одессе морозы продлятся до 15 января. Заморозки ночью будут достигать -1 -3 градусов мороза, днем будет выше нуля. С 16 января ожидается от +2+4 градуса до +7+9 градусов тепла. На Крещение ожидается облачная пасмурная погода.