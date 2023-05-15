«Вторник будет с небольшой изюминкой». Синоптик предупредила о неожиданном понижении температуры и дождях 15 мая, 16:19 Временное похолодание, кое-где с дождями (Фото:Androlia / depositphotos)

Природа не может без погодных сюрпризов, ожидаем один из них уже во вторник.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о погодном сюрпризе в виде похолодания во вторник и предупредила, куда оно придет вместе с дождями.

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«Вторник в Украине будет с небольшой свежей изюминкой — ожидается временное снижение температуры воздуха в северной части!

Если в большинстве областей 16 мая максимальная дневная температура будет составлять +20+26 градусов, то на севере посвежеет до +18+22 градусов. Карта.

Как видите, это даже похолодание трудно назвать, но оно все же будет.

Что с дождями, которые просятся на свежие огороды и парки с клумбами?

И еще немаловажный нюанс, чтобы не забыла.

Сезонное повышение температуры воздуха автоматически повышает риск пожароопасности.

Сухой воздух, высокие градусы, солнце, а также порой разгильдяйство и глупость наших граждан, упорно курящих мусор и сухости на ветру, на открытом воздухе, при дорогах — все это в комплексе может иметь печальные, а иногда страшные последствия.

16 мая кратковременные локальные дожди пройдут в западных областях, кое-где на севере, Полтавщине, Черкасщине и Приазовье.

На остальной территории Украины будет доминировать сухая погода.

Ветер преимущественно южный и юго-восточный, умеренный, подчас порывистый.

В Киеве во вторник температура воздуха снизится — в течение дня против сегодняшних +25, +26 градусов завтра ожидается +20 градусов. Что тоже неплохо.

Существенные осадки — вряд ли, разве появится больше облаков и местами возможен небольшой дождь. (атмосферный фронт будет пробегать)

Нюанс — завтра в столице будет порывистый ветер юго-восточного происхождения.

В дальнейшем теплая, почти летняя погода восстановится".

Фото: Наталья Диденко / facebook