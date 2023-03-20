Возможно похолодание. Синоптик рассказала о потеплении в ближайшие дни и предупредила о возможном понижении температуры 20 марта, 11:32 Весеннее тепло уже неизбежно (Фото:wenani / depositphotos)

В ближайшие дни будет сохраняться тенденция к потеплению, температура воздуха станет напоминать середину весны.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook, сообщила, что, несмотря на то, что сегодня утром проскочил небольшой минус, в течение дня почти по всей территории Украины ожидается дневная температура воздуха +9+13 градусов, на северо-востоке +8+10 градусов., в Киеве без осадков, солнечно +12 градусов.

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«Во вторник-среду в Украине пройдут периодические дожди.

Также еще видны приличные дожди в субботу, 25 марта.

Но это предварительно, буду уточнять.

В общей сложности на неделе будет теплая погода, немного вниз присядут столбики термометров в среду, 22 марта.

А так в основном в дневные часы +10+14 градусов.

Ближайшее похолодание, ориентировочно, предполагается 30 марта".

Настраиваемся на настоящую весну и радуемся тому факту, что даже влажные массы, которые придут к нам из юго-западной Европы, будут теплыми. Весна неизбежна, так что пришло время окончательно пересмотреть гардероб и спланировать работу на дачном огороде.