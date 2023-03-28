Мартовские морозы и снег. Сколько продержится похолодание и почему пока не стоит менять резину на колесах — синоптик 28 марта, 18:11 Циклон принес похолодание и осадки (Фото:Hackman / depositphotos)

В интервью для радио NV, синоптик Наталья Диденко рассказала о причинах резкого похолодания. По ее прогнозу еще не стоит прятать тёплую одежду или менять резину на колесах. Погодные метаморфозы продолжают удивлять, а стабильное тепло не собирается устанавливаться в ближайшие дни.

— Расскажите сначала, что же случилось, что вдруг стало так холодно?

— Да, действительно, март еще раз нам показывает свой изменчивый характер и на этот раз видим, что у нас 28 число и на нашу территорию с юго-запада входит мощный циклон. Он несет осадки, в большинстве областей они могут быть смешанной фазы именно в западных областях, Житомирской, Киевской, Черкасской, Львовской области. Здесь у нас ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Западные области уже даже сегодня утром ощутили влияние этого циклона, там уже кое-где образовался небольшой снежный покров. А центральный регион, северный (это Киевщина) уже почувствует ближе к вечеру, когда осадки, которые мы имеем сейчас в виде дождя, начнут переходить в смешанную фазу, то есть в мокрый снег. И, конечно, такая погода сопровождается порывами ветра, они будут еще сохраняться. Завтра также на всей территории Украины ночью и утром ожидаем порывы ветра в пределах 15−20 метров в секунду. Такие погодные условия обуславливают, что на дорогах может образоваться гололед, поэтому сейчас нужно быть очень внимательными и осторожными водителями, особенно в западных областях, в частности в Киевской, Черкасской, Винницкой. Особенно водителям, которые уже успели сменить резину на летнюю, потому что такие погодные условия предопределяют потенциально опасные условия для транспорта, поэтому нужно быть очень внимательными и осторожными.

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После того как пройдет этот циклон, будет понижение температуры, оно чувствуется уже сегодня. А в дальнейшем в ночные часы температура опустится даже ниже 0 градусов, то есть в некоторые регионы снова вернутся ночные морозы. Это опять-таки западные области, Житомирская, Киевская, Винницкая и Черкасская. В ближайшие дни ожидаем 5−10 градусов мороза. В дневные часы от 4 градусов тепла до 2 градусов мороза. В дневные часы все же остается тепло, но всего от 0 до +6 градусов, гораздо ниже, чем было в предыдущие дни. Потом уже завтра осадки будут постепенно прекращаться. Послезавтра уже будет преобладать погода без осадков, прояснится, циклон отойдет. Временно будет поле повышенного давления, мы видим, что в восточных областях небольшой мокрый снег еще может быть, но температура в ночные часы остается 6 градусов мороза, в Карпатах — до 10 градусов мороза. Днем немного выше от 2 до 9 градусов тепла.

— До 10 мороза в Карпатах, я слушаю вас и мне уже холодно в нашей студии. Скажите, это вообще надолго? Хотя бы к выходным потеплеет в Украине?

— Да, к выходным уже постепенно потеплеет, тенденция повышения температуры есть, но не стремительная. В ту же пятницу ночью все же будет 1−6 градусов мороза на западе, на юге до 2 тепла. В дневные часы уже 6−11 градусов тепла, если солнышко где-то будет пригревать, то будет немного теплее. Но в пятницу у нас очередная порция осадков с запада, поэтому пока не расслабляемся. Если наши слушатели помнят, мы еще в январе говорили, когда у нас были температурные рекорды, очень большие скачки температуры, могут быть весной и вот сейчас мы имеем такие резкие колебания — погодные и температурные качели.

— Насколько сильны осадки, снеговика успеем слепить этой весной?

— Это, конечно, зависит от района, посмотрим. В принципе, снег мокрый, так небольшого снеговика, возможно, в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской областях, может и удастся слепить. К сожалению, вот такой март.

— Вчера с дочкой гуляла на улице, светило яркое солнышко, уже к вечеру немного испортилась погода. Мы прощались с нашими друзьями на площадке и говорили: завтра, наверное, пойдем кататься с горки на санках, потому что обещают, что будет очень прохладно. Вы уже упомянули о циклоне, расскажите, откуда он к нам пришел?

— О, он пришел к нам с юго-запада, а самое яркое его проявление наблюдается именно на территории Украины, также его влияние будет ощущаться несколько севернее территории нашей страны. Затем он пойдет на северо-восток, такова его траектория. Но именно над нашей территорией соединение теплой и холодной воздушной массы и именно на их стыке есть линия фронтов. Фронт — это условная линия, которая разделяет холодную и теплую воздушные массы и на ней образуются осадки, могут быть порывы ветра. Соответственно, как раз над нашей территорией смешалось холодное и теплое и это усиливает циклон, есть такие погодные условия.

— Украинцы уже понемногу готовятся к Пасхе, конечно, во время войны это тяжело делать, мы специфически празднуем. Но очень важно понимать, какой будет погода на Пасху, можете ли уже сейчас давать какие-нибудь прогнозы?

— Пока официальных прогнозов на Пасху у нас еще нет. Но все равно сейчас та тенденция, которая есть — у нас довольно изменчивая погода, видим сейчас, начало апреля тоже достаточно контрастное. Конечно, подробно нужно следить ежедневно, синоптики круглосуточно работают, ведь атмосфера очень изменчива, очень быстро все меняется, и выпускают предупреждения об опасных метеорологических явлениях, чтобы наше население было в курсе ситуации.