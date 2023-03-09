С пометкой минус. Сколько ночей до конца марта будет зимняя погода 9 марта, 11:22 Скоро весна порадует свежим зеленым цветом (Фото:Alexandra Lande / depositphotos)

Весна все увереннее вступает в свои права, дневной минус растворился в воздухе вместе с атмосферными фронтами, осталось небольшое количество холодных ночей.

Даже в пасмурные дни практически по всей территории Украины в дневное время суток установилась достаточно теплая температура воздуха, ночами в некоторых регионах еще присутствует небольшой минус.

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В Киеве до конца марта будет две ночи с низкой температурой -1−2 градуса. Самая высокая ночная температура будет +8 градусов. Дневная температура до конца месяца +5+13 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове до конца месяца будет две ночи с температурой -1 градус. Самая высокая ночная температура будет +6 градусов. Дневная температура до конца месяца +5+12 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре до конца месяца не будет ночей с минусовой температурой. Самая низкая температура будет 0 градусов, самая высока +7 градусов. Дневная температура до конца месяца +5+12 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

Во Львове до конца марта будет три ночи с низкой температурой -1−2 градуса. Самая высокая ночная температура будет +8 градусов. Дневная температура до конца месяца +3+16 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Одессе прочно установился ночной и дневной плюс. Самая низкая ночная температура до конца месяца +1 градус, самая высокая +8 градусов. Дневная температура до конца месяца +8+14 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo