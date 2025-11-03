В Укргидрометцентре рассказали о ближайшем синоптическом будущем для украинцев. Начало ноября будет теплее климатической нормы (Фото: Danylo Antoniuk / Ukrinform via Reuters)

Первая ноябрьская неделя будет теплее, чем обычно, хотя она и не всегда будет ясной.

Об этом NV рассказала Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра.

«4−5 ноября с запада будет перемещаться атмосферный фронт, и он повлечет в большинстве областей небольшие, а местами и умеренные дожди», — пояснила специалист. А с 6-го атмосферное давление снова пойдет вверх, воцарится антициклон, поэтому будет преобладать погода без осадков.

«Преимущественно будет теплая, как для этого времени года, погода», — уточнила Птуха.

Сначала ночью столбики термометров покажут примерно +3…+9 градусов (в западных регионах свежее — 0…+5). А в светлое время суток воздух по стране прогреется до +8…+13

В дальнейшем же, 7−8 ноября, на фоне антициклона, который обусловит сухую погоду, в темное время суток будет немного прохладнее: в пределах +1…+7 градусов. «День все равно будет оставаться комфортным, +9…+15 градусов», — порадовала прогнозом специалист.

Резкого изменения погоды в прогнозируемом будущем представительница Укргидрометцентра не обещает, но предупреждает, что снижение температуры воздуха со второй декады месяца, то есть после 11 ноября, уже вполне возможно.

А еще ближайшая неделя будет для украинцев достаточно туманной. «В большинстве регионов есть предпосылки для их [туманов] образования, поэтому водителям в утренние часы надо быть внимательными и осторожными», — подчеркнула Птуха. Она советует следить за обновлениями на сайте Укргидрометцентра: там будут публиковать соответствующие предупреждения.

В столице и области в ближайшее время пройдут небольшие дожди в сопровождении ветра (7−12 м/с, без порывов). Температура воздуха ночью — +6…+8, днем +10…+12. 5 ноября в столичном регионе ночью возможны умеренные дожди, а днем они постепенно будут прекращаться. Но ветер, который будет дуть с северо-запада, будет добавлять немного дискомфорта, хотя и ослабнет в это время до 5−10 м/с.

Далее ночная температура воздуха сохранится на уровне +6…+8, а днем станет немного прохладнее — до +8…+10 градусов. «6−8 числа без осадков, ветер слабенький, а температура ночью +3…+6, днем 6 ноября — в пределах +10…+12, а 7−8 ноября — до +13», — предупредила Птуха.