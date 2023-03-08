«Сердитий вітер завива». Скачок с +18 до -2 — синоптик предупредила о резком изменении погоды 8 марта, 16:36 Погода в Шевченковский день (Фото:pexels)

Грядущая погода будет изменчивой, что, в принципе, характерно для этого периода.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook рассказала о значительном скачке температуры в ближайшие дни. По ее словам, синоптическая ситуация будет как в поговорке — то мученицы, то водицы.

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«Прыжок до +18 градусов, затем — йухуу вниз до -2 градусов, дождь — мокрый снег, штиль — штормовой ветер, западный, затем южный, затем северо-западный.

Направление ветра указывается такое, откуда ожидается или откуда дует.

Если читаете, что ветер западный, значит, идет воздушная масса с запада, если южный ветер — веет с юга. И так далее.

Так вот.

Погода грядущая будет изменчивой, это уже ясно)

Ведь ранняя весна, а такого сезона всегда так.

Завтра один из самых важных для украинцев день — день рождения Тараса Григорьевича Шевченко.

9 марта теплая погода будет преобладать практически повсюду в Украине.

В течение четверга температура воздуха будет +10+15 градусов, в северных областях и на северо-западе +7+13 градусов, в южной части +12+17 градусов.

«Сердитий вітер завива» завтра — обязательно, конечно!

9 марта порывы юго-западного ветра будут достигать штормовых порывов до 15−20 метров в секунду. Не исключено, что ивы будут гнуты наземь.

Дожди пройдут в четверг в западных и северных областях (ночью, когда холоднее, есть вероятность мокрого снега).

В центральной части, на востоке и юге Украины будет преобладать сухая ветреная погода с солнечными прояснениями.

В Киеве Шевченковского 9 марта предполагается активная влажная ветреная погода с периодическим дождем. Порывы юго-западного ветра возможны до 15 метров в секунду. Будет завтра тепло, днем до +12 градусов.