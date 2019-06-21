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Жарко и сухо. Синоптики уточнили прогноз погоды на 21 июня

Сегодня, 03:00
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Жарко и сухо. Синоптики уточнили прогноз погоды на 21 июня - фото

pixabay.com

Погода в Украине 21 июня будет жаркой.

Прогноз погоды в Украине — ожидается сухая и жаркая погода, в отдельных регионах дожди, грозы и шквалы. Температура до +35.

Погода в Украине в пятницу, 21 июня, ожидается сухой и жаркой. В западных, а также Житомирской, Винницкой и Одесской областях прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В отдельных районах ожидаются сильные дожди, град и шквалы 15−20 м/с. Ветер восточный, юго-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью ожидается +16… +21, на побережье морей до +24. Днем — +29… +34, в южных, восточных и большинстве центральных областей местами до +36.

Во Львове днем и ночью будет идти дождь. Ночью термометры покажут +16… +18, днем — +29… +31°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Одессе в течение всего дня также будет идти дождь. Температура ночью составит +20… +22, днем +32… +34. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Харькове сутки пройдут без осадков, температура днем до +35. На Закарпатье метеорологи прогнозируют дожди днем и ночью. Температура до +32.

Погода в Украине.
Погода в Украине. / Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 21 июня ожидается сухая жаркая погода. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью около +20, днем +31… +33.

Погода в Киеве.
Погода в Киеве. / Фото: meteo.gov.ua

Напомним, на выходных, 22 и 23 июня, в стране ожидаются жаркие дни. Температура возрастет до +36 градусов. Также ожидаются дожди с грозами.

Теги:   Погода

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