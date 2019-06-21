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Погода на выходные: в Украине будет жарко, ряд областей накроют дожди

Сегодня, 12:58
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Погода на выходные: в Украине будет жарко, ряд областей накроют дожди - фото

ulleo/Pixabay

Жара усиливает позиции

В ближайшие сутки в Украине будет сухо и жарко, в западном регионе ожидаются дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, Житомирской и Винницкой областях пройдут кратковременные грозовые дожди, местами град и шквалы 15−20 м/с, днем на западе страны местами прогнозируются значительные дожди.

На остальной территории ожидается сухая и жаркая погода с температурой ночью 16−21°, на побережье морей до 24°; днем 30−35°, в западных областях 24−29°. Ветер преимущественно юго-восточный, 5−10 м/с.

В Киеве день пройдет без осадков, температура ночью около 20°, днем 32−34°.

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В воскресенье, 23 июня, в западных областях пройдут кратковременные дожди и грозы, в Карпатском регионе местами значительный дождь, температура ночью 13−18°, днем 23−28°. На остальной территории — без осадков.

Температура ночью 16−21°, днем 29−34°. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с, при грозах кое-где град и шквалы 15−20 м/с.

В Киеве будет сухо. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура ночью около 20°, днем 31−33°.

Теги:   Жара в Украине Выходные Прогноз погоды

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